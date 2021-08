Vanvond/vrijdagavond begint ook La Liga aan een nieuwe seizoen. Naar welke spelers wordt het dit seizoen uitkijken? Sport/Voetbalmagazine selecteerde er vijf.

Raúl de Tomás (26, Espanyol)

Met namen als Alvaro Morata, Rodrigo Moreno of Lucas Vázquez brengt het opleidingscentrum van Real Madrid veel talenten voort. Raúl de Tomás is één van hen. De aanvaller, die werd uitgeleend aan Rayo Vallecano om ervaring op te doen, brak tijdens het seizoen 2017/18 alle records. 22 doelpunten in 27 wedstrijden en promotie naar La Liga. Dank u, Raúl.

In juli 2019 tekende Raúl bij Benfica, dat 20 miljoen betaalde aan Real. Een half jaar later al legde Espanyol Barcelona, dat worstelde om te overleven in La Liga, hetzelfde bedrag op tafel voor de aanvaller. Als duurste aanwinst in de geschiedenis van de club was er voor Raúl geen ruimte voor fouten. De degradatie bleek onvermijdelijk, maar de 26-jarige aanvaller richtte in Liga 2 een ware slachting aan. Met 22 doelpunten en 3 assists rechtvaardigde hij zijn prijs en alle goede dingen die we van hem denken. Al moet hij dat dit jaar nog op het hoogste niveau bevestigen.

© GETTY

Darwin Machis (28, Granada)

In 2008, in zijn eerste seizoen als prof, speelde Darwin Machis voor de Colombiaanse club Mineros de Guayana. Acht doelpunten en evenveel assists later werd de centrale middenvelder uitgeroepen tot de beste jonge speler in de competitie. Het talent van het Zuid-Amerikaanse wonderkind bleef niet onopgemerkt bij de scouts van Granada. Ze gaven hem een contract van vijf jaar, maar lieten hem ervaring opdoen bij clubs als Vitória Guimarães, Hércules en Leganés.

In 2018 kreeg Machis eindelijk zijn kans in het eerste elftal van Granada. Hij ging als een speer van start, en al snel klopte Udinese op de deur. Het Italiaanse avontuur draaide echter uit op een teleurstelling en in 2019 keerde hij terug naar Granada. Daar lijkt Machis de laatste twee jaar de stabiliteit te vinden die hij zocht. Hoewel de intussen 28-jarige Colombiaan nog meer beslissend moet worden, is hij nu een onbetwiste titularis in het team waarmee hij vorig seizoen Europa ontdekte.

© GETTY

Fran García (21, Rayo Vallecano)

Hij is waarschijnlijk niet de meest bekende jonge speler van La Liga, maar Fran García heeft bakken talent. De linksachter van 21 jaar heeft er een geslaagd seizoen met Rayo Vallecano opzitten (43 wedstrijden, 2 goals, 5 assists). Vooral zijn doelpunt in de Copa del Rey tegen FC Barcelona ging niet onopgemerkt voorbij.

Zijn prestaties hebben de Franjirrojos overtuigd om op hem in te zetten. Een maand geleden kreeg hij een contract van de club, terwijl hij daarvoor geleend werd van Real Madrid, waar hij opgeleid werd. Rayo lichtte de aankoopoptie in zijn contract, die geschat wordt op twee miljoen euro. De Spaanse belofte-international staat nu voor zijn eerste seizoen in de eerste klasse. Vroeger kreeg hij in de jeugdrangen van de Koninklijke tips van Roberto Carlos, die daar even trainer was. Na verscheidene jaren in de luwte is het uur van Fran García gekomen. Kan hij de verwachtingen inlossen?

© GETTY

Lucas Ocampos (27, Sevilla)

Hoewel hij ondertussen een vaste waarde is in La Liga verliep de carrière van Lucas Ocampos met horten en stoten. Toen hij amper achttien was, werd de Argentijn ingelijfd door AS Monaco, dat op dat moment in de tweede Franse afdeling speelde. De clubleiding wou van hem meteen het boegbeeld maken in de hoop weer door te stoten naar de top. Daar, in de wachtkamer van de hoogste klasse, zou Ocampos de basis leggen voor de voetballer die hij nu is. Hij is een verfijnd technicus, maar door het potige karakter van de Franse tweede klasse kon hij zich amper doorzetten. Luquitas begreep het: hij moest harder worden om een volwaardige profcarrière uit te bouwen.

Die zette hij verder bij Marseille, waar het 4-2-3-1-systeem van Rudi Garcia hem paste als gegoten. Hij blonk uit door zijn grinta en onbaatzuchtigheid. Na uitleenbeurten aan Genoa en AC Milan kwam hij in 2019 bij Sevilla terecht. In geheel eigen, efficiënte, stijl groeide hij in Zuid-Spanje uit tot een onmisbare pion en publiekslieveling nummer één.

© GETTY

Carlos Soler (24, Valencia)

Het kind van de club. Zo zou je kunnen samenvatten wat Carlos Soler voor Valencia betekent. Van in zijn prille jeugd droeg hij het truitje van de Chés, en op 10 december 2016 maakte de middenvelder zijn droom waar toen Cesare Prandelli hem zijn eerste speelminuten gaf tegen Real Sociedad, als invaller voor Mario Suárez.

Sindsdien heeft de jongen een lange weg afgelegd. Terwijl de club geleidelijk lijkt weg te zakken in onderste regionen van La Liga - de schuld van het rampzalige beleid van de eigenaars - leek de Spaanse middenvelder nog nooit zo sterk. Hij was al een belangrijke speler, maar vorig seizoen werd hij gewoonweg onmisbaar. De 24-jarige Soler kwam 31 keer in actie, waarbij hij elf doelpunten maakte en acht assists gaf. Het zijn statistieken die iedere centrale middenvelder zouden doen blozen en die bij velen de hebzucht aanwakkeren. Maar Carlos Soler heeft er lak aan. Hij wil sterven in Valencia. Voor Valencia.

null © GETTY

