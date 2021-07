Gianluigi Donnarumma is op zijn 22ste dé nummer van van de Italiaanse nationale ploeg. Op het allergrootste toneel speelde de keeper van Milan nog niet. Daarom dus vijf weetjes zodat u hem toch al een beetje leert kennen.

Fenomeen

Donnarumma kan en mag gerust worden bestempeld als een fenomeen, want op zijn 22e sprokkelde de doelman al speelminuten in 281 professionele wedstrijden, verdeeld over AC Milan (251) en de Squadra Azzurra (30). Op dit EK incasseerde Gianluigi Donnarumma net als Thibaut Courtois nog maar één tegentreffer in vier duels. 'In deze job hou ik het meest van de adrenalinekick die er mee gepaard gaat als je de nul kan houden', verklaarde hij ooit in de Italiaanse media.

Pasje alsjeblieft

Als kind moest zijn moeder vrij snel een identiteitsbewijs boven halen om aan te tonen dat de broer van de momenteel clubloze Antonio Donnarumma (27, ook een doelman) wel degelijk mocht meespelen met zijn leeftijdsgenoten. Want de momenteel 1,96 meter grote reus kende zo'n groeispurt dat de ouders van de tegenstanders puur morfologisch oordeelden dat hij te oud zou zijn.

Naar de grote stad

Nadat hij zich op zijn vierde al aansloot bij Club Napoli Castellammare di Stabia 1974 en daar tussen de palen stond op gemalen baksteen was het AC Milanhoofdscout Mauro Bianchessi die in de zomer van 2013 de overgang naar de Rossoneri bewerkstelligde, nadat hij eerst het volledige land had doorkruist voor een observatie. 'Tien minuten en twee reddingen volstonden', beweert Bianchessi. Onderweg naar de luchthaven belde hij toenmalig beleidsverantwoordelijke Adriano Galliani. Een dag later werd, voor de neus van Inter, in diens bureau het contract getekend. 'Een unicum. Gigeo was amper dertien, maar beschikte over de mentale bagage van een gast van 25', aldus Bianchessi.

Lege prijzenkast

Op 1 september 2016 speelt Donnarumma zijn eerste interland voor de Italiaanse nationale ploeg, wanneer hij tijdens de rust legende Gianluigi Buffon vervangt bij een oefenwedstrijd tegen Frankrijk (1-3). Op 23 december 2016 verovert hij zijn (voorlopig) enige trofee in zijn loopbaan, door tijdens de supercup Juventus met 4-3 te verslaan na penalty's, nadat het duel na 120 minuten op 1-1 was geëindigd.

Dollar-rumma

Is sinds 1 juli een transfervrije voetballer, waardoor AC Milan een transfersom van minstens 60 milljoen euro (zijn marktwaarde) misloopt. De verwachting is dat hij na het EK voor PSG zal kiezen, waar Donnarumma de concurrentie moet aangaan met Keylor Navas en Sergio Rico. Zijn lot ligt in handen van topmakelaar Mino Raiola. Door hem kreeg Donnarumma de bijnaam Dollarumma van de Milanfans, wegens de vraag naar een lucratiever contract. Maar ook Paperumma is een mogelijkheid. Dat volgde op een afbeelding als reuzenhaan in Topolino, de meest populaire strip in de Laars. Zijn voornaam wordt slechts gedragen door 0,06 procent van alle Italiaanse kinderen.

