Alexia Putellas heeft maandagavond de Gouden Bal gewonnen, maar wie is de nieuwe ster van het vrouwenvoetbal?

1. Gewoon Alexia

Haar volledige naam is Alexia Putellas Segura, maar liefst wil de 27-jarige Spaanse middenvelder gewoon aangesproken worden als Alexia. Dat staat ook te lezen op haar shirt bij Barcelona Femení, boven het nummer 11. In Catalonië is ze trouwens ook al sinds haar 23e aanvoerster van de blaugrana.

2. Terug naar de roots

Als oudste van twee kinderen in een gezin dat gek was van basketbal, toonde Putellas voornamelijk interesse in voetbal. Op haar zesde begon ze te spelen in een jongensploeg bij CE Sabadell. Daar ging ze echter al na een paar jaar weg, maar ze bleef altijd contact houden met haar eerste ploegje. Er was namelijk een grote ploeg erg geïnteresseerd in haar: Het FC Barcelona van haar idolen Rivaldo, Ronaldinho en Iniesta.

Maar door een herstructurering van de jeugd moest ze daar al na een jaar opnieuw vertrekken. Nieuwe bestemming: de buren van Espanyol. Daar maakte Putellas haar opleiding af en mocht ze op haar zestiende debuteren voor het eerste elftal.

Barcelona bleef echter door haar hoofd spoken en na een uitleenbeurt aan Levante klopte de club uit de Catalaanse hoofdstad aan bij de middenveldster. Daar tekende ze in 2012 een contract en sindsdien speelde ze er al 364 wedstrijden.

3. Gevulde prijzenkast

Putellas was zowat bij alle primeurs of records van Barcelona Femení aanwezig. Zo was zij de eerste speelster die een doelpunt maakte in Camp Nou en won ze dit seizoen de treble (Spaanse titel, beker en Champions League) met de Spaanse club. Daarmee waren de Blaugrana het eerste team bij de vrouwen dat daarin slaagde.

Ondertussen is Putellas dé ster van Barcelona geworden. In haar tijd bij de Spaanse grootmacht won ze al vier titels en vijf bekers en daar kwam dit seizoen dus een eerste eindoverwinning op het kampioenenbal bij. Ze was in 2021 goed voor 41 goals en 32 assists voor club en land. Dat zijn bijna Messiaanse statistieken.

4. Lewandowski achterna

Putellas is een echte doelpuntenmachine en dat etaleerde ze dit seizoen onder meer tegen Valencia. In de 8-0-zege van Barcelona maakte de middenvelder een hattrick... in vier minuten! Het doet denken aan wat Robert Lewandowski (de man die maandagavond tweede werd bij de verkiezing bij de mannen) ooit voor elkaar kreeg. Al deed de Poolse spits van Bayern wel nog beter door maar liefst vijf keer te scoren in negen minuten tegen Wolfsburg.

5. Recordinternational

Niet enkel bij Barcelona is Putellas de absolute ster, ook voor de Spaanse nationale ploeg is de 27-jarige van onschatbare waarde. Al 92 caps heeft ze achter haar naam en ze is daarmee recordinternational. Ze nam dit jaar het stokje over van Marta Torrejon.

Hoe vlot het prijzenpakken gaat bij Barcelona, zo moeizaam verloopt het bij La Roja. Ze was er wel steeds bij op de WK's van 2015 en 2019, en het EK van 2017, maar een trofee wist ze nog niet te winnen met de nationale ploeg. In haar 92 caps scoorde ze trouwens 22 keer, waaronder drie keer tegen de Red Flames.

