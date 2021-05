Ook kleine clubs mogen dromen van Europese roem, toonde Villarreal aan. En dat moet zo blijven, vindt Steve Van Herpe.

Aleksander Ceferin zal in zijn vuistje gelachen hebben. De UEFA-voorzitter was er woensdagavond in de Polsat Plus Arena in Gdansk getuige van hoe het grote Manchester United de Europa Leaguefinale verloor van het kleine Villarreal, na een thriller in de strafschoppenreeks (11-10).

Ceferin is in een rondje juridisch armworstelen verwikkeld met de 'harde kern' van de Super League: Real Madrid, Juventus en FC Barcelona. De UEFA maakte onlangs bekend dat het zijn strafzaak tegen de drie Europese topclubs verderzet, maar die zijn niet bij de pakken blijven zitten. Een rechter, niet toevallig eentje uit Madrid, wil van het Hof van Justitie van de Europese Unie weten of de voetbalbonden FIFA en UEFA hun machtsposities hebben misbruikt bij het tegenwerken van de Super League.

Dat Villarreal door de Europa Leaguewinst volgend seizoen mag meedansen op het Europese kampioenenbal, druist in tegen de idee achter de Super League - een gesloten competitie voor de absolute topclubs. Iedereen herinnert zich de uitspraak van Juventusvoorzitter Andrea Agnelli, die vond dat Atalanta, een club zonder geschiedenis in de Europese toernooien, eigenlijk niet thuishoort in de Champions League.

In die optiek is Villarreal, zeg maar het Westerlo van Spanje, daar dan zeker niet welkom. Maar ze staan er wel. En dat feit alleen al is een heel dikke middenvinger naar de Super League.

Want Villarreal CF, een voetbalvereniging uit een gemeente van 50.000 inwoners in de schaduw van Valencia, toont dat ook kleine clubs mogen dromen van Europese roem. Ook dát is voetbal: dromen, kunnen dromen, blijven dromen. En dat mag nooit verdwijnen.

