De Spanjaarden van Villareal hielden Bayern dinsdag in München op 1-1 in de terugmatch van de kwartfinales, dankzij een late goal van de ingevallen Samu Chukwueze (88.). Het team van Unai Emery had de heenmatch met 1-0 gewonnen.

In München hield Villarreal tot de 52e minuut stand tegen een dominant Bayern. Na slecht uitverdedigen bij de bezoekers kwam het leer snel bij Robert Lewandowski, die door de benen van Pau Torres via de paal raak trof. De Pool maakte zo zijn 13e goal in deze Champions League-campagne. Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge) had in het slot nog een grote kans om Villarreal langszij te brengen. Maar het was invaller Chukwueze die de Spanjaarden na een snelle tegenprik naar de zevende hemel schoot.

Na Juventus schakelt Villarreal met Bayern opnieuw een grootmacht uit. De winnaar van de voorbije Europa League bereikte in het seizoen 2005-2006 al eens de laatste vier in de Champions League. In de halve finales werd Villarreal toen uitgeschakeld door Arsenal. In de halve finales (heen 26 en 27 april, terug 3 en 4 mei) treft Villarreal ofwel Liverpool ofwel Benfica. Woensdag verdedigt Liverpool in eigen stadion een 3-1 voorsprong.

