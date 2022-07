Vincent Kompany heeft vrijdag een geslaagd debuut gemaakt als trainer van Burnley. Op de eerste speeldag in het Championship zag hij zijn team met 0-1 winnen op het veld van Huddersfield Town.

De Nederlander Ian Maatsen scoorde in de 18e minuut. Vitinho (ex-Cercle Brugge) mocht een kwartier voor tijd invallen, Josh Cullen, Taylor Harwoord-Bellis (beiden ex-Anderlecht) en Samuel Bastien (ex-Standard) begonnen alle drie in de basis.

Dat Kompany meteen zijn stempel op het spel had gedrukt, kwam ook duidelijk naar voren in het passenspel. Waar Burnley in de acht vorige seizoenen onder vorige coach Sean Dyche nooit meer dan 500 passes in eenzelfde match had gegeven, ging dat aantal onder Kompany meteen erover. Na de eerste helft stond dat aantal trouwens al op 301, dat lukte de ploeg vorig jaar slechts twee keer.. in een hele wedstrijd.

Kompany is met andere woorden uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Engelse tweede klasse. Het hoofddoel van de Clarets is promotie nadat ze vorig jaar uit de Premier League tuimelden. Maar het wordt nog een lang seizoen, in de Championship spelen namelijk 22 ploegen.

