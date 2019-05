Met een magistrale pegel - zijn eerste doelpunt van het seizoen - hield Vincent Kompany voor Manchester City de drie punten thuis tegen Leicester City (1-0) en zijn club zo in polepositie voor de titel in de Premier League.

Manchester City probeerde lang de opening te forceren, maar bleef zonder succes tot de 70ste minuut - geen enkel bezoekend team hield de Citizens dit seizoen in het Etihad Stadium langer van een doelpunt dan Leicester.

Maar dan legde Vincent Kompany, die de hele wedstrijd speelde, van enkele meters buiten de zestien aanlegde. Met een pegel recht in de kruising trapte de kapitein de 1-0 binnen. City kwam nadien niet meer in de problemen.

Vijftien jaar

Het was voor Kompany pas zijn eerste doelpunt van het seizoen, maar wel een levensbelangrijke. 'Het gaat niet over het aantal doelpunten dat je maakt, maar over wanneer je ze maakt', verklaarde de Rode Duivel nadien.

'We speelden tegen een heel sterk team. We moesten lang geduld hebben, maar toonden van aan de start de drang naar voren. Wat ik van mijn treffer vind? Ik vertel al vijftien jaar dat ik er zo eentje kan scoren', voegde de Belg er met een knipoog aan toe.

'Vince speelt al meer dan tien jaar voor deze club en maakte deel uit van een schitterende generatie', reageerde coach Pep Guardiola na de wedstrijd. Kompany was in het verleden al beslissend in de titelstrijd. 'Samen met andere spelers zoals Joe Hart en Pablo Zabaleta heeft hij deze club echt gecreëerd. Kompany staat er altijd op de belangrijke momenten. Als hij fit is, is hij een fantastische speler.'

Kevin De Bruyne ontbrak zoals geweten met een blessure. Bij Leicester City werd Youri Tielemans een kwartier voor tijd naar de kant gehaald.

Razend spannend

Door de zuinige zege blijft Manchester City - met nog één speeldag te gaan - aan de leiding (95 punten) met een punt voorsprong op enige concurrent Liverpool (94).

Kompany en co sluiten zondagnamiddag af met een bezoek aan Brighton & Hove Albion, Liverpool ontvangt Wolverhampton.

'We hebben ons lot nu in onze eigen handen', blikte Guardiola vooruit. 'Het zal een heel moeilijke laatste match worden, daar zijn we ons van bewust. Hopelijk pakken we de kampioenentitel.'

Treble

Als Manchester City kampioen wordt, worden ze de eerste club sinds Manchester United (2007-2008 en 2008-2009) die een titel met succes verdedigt. Voor Kompany kan het de zesde titel in zijn carrière worden - de vierde met Man City (plus twee met RSC Anderlecht)

Man City heeft ook nog altijd uitzicht op de nationale treble - het kampioenschap, de FA Cup (finale op 18 mei) en de League Cup (die ze al wonnen). In de Champions League werden ze in de kwartfinales uitgeschakeld door Liverpool.