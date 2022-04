Vincent Kompany (36) wordt opgenomen in de Premier League Hall of Fame. Dat heeft de Premier League bekendgemaakt.

Naast de voormalige verdediger van Manchester City zijn nog vijf ex-spelers aangeduid voor de prestigieuze onderscheiding: Sergio Agüero, Didier Drogba, Peter Schmeichel, Paul Scholes en Ian Wright. Zij werden geselecteerd door het publiek, via een online verkiezing, en het Premier League Awards Panel.

Eerder dit jaar kregen ook Wayne Rooney en Patrick Vieira een plaats in de Hall of Fame. Zij worden samen met de zes nieuwe laureaten vanavond geëerd op een evenement in Londen.

Vorig jaar riep de Premier League een eigen Hall of Fame in het leven voor legendes die de competitie hebben gekleurd. Het is de belangrijkste individuele bekroning van de competitie. In 2021 werden onder anderen David Beckham, Thierry Henry en Dennis Bergkamp opgenomen in de Hall of Fame.

