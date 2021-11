Tijdens het EK van afgelopen zomer werd Virgil van Dijk (30) duidelijk gemist in het Nederlands elftal. Maar de captain is helemaal terug en vertelt over de kracht van Oranje, aanhoudende honger bij Liverpool en het samenwerken met bondscoach Louis van Gaal.

Door Simon Zwartkruis (Voetbal International)De comeback'Als je kijkt naar dit seizoen, groei ik per wedstrijd. Natuurlijk zijn er nog steeds momenten die voor verbetering vatbaar zijn. Maar goed, dat zou ook het geval zijn als ik in het verleden níet geblesseerd zou zijn geweest. Je maakt stappen, je groeit in een seizoen. Maar ik mag best tevreden zijn met hoe ik ben teruggekomen van zo'n complexe knieblessure.''Mijn blessure is gekomen door een trap (van Everton-doelman Jordan Pickford, red.), het ontstond niet op een moment dat er niemand bij me was. Dat maakte het mentaal wat makkelijker om weer volledig te gaan. Ik heb weinig last gehad van een gevoel dat ik mijn knie niet meer vertrouwde. Heel soms zit het in mijn achterhoofd, maar eigenlijk ook weer niet. Ik houd me er niet echt mee bezig. Natuurlijk, in de eerste weken dat ik weer ging spelen was mijn knie soms wat stijf. Maar het was niet zo dat ik bang was om duels in te gaan.'Eindtoernooien'Ik ben aanvoerder, zit nu zes jaar bij het Nederlands elftal en heb nog nooit een eindtoernooi meegemaakt. Ook daarom baalde ik heel erg, toen ik door mijn blessure het EK moest missen. Het is niet het einde van de wereld als ik nooit een eindtoernooi zou spelen, maar ik vind het wel heel belangrijk. Gelukkig hebben we nu een grote kans ons te kwalificeren voor het WK. Dan zal ik heel erg gaan genieten van het leiden van de jongens en het vertegenwoordigen van Nederland.''Het was heel zwaar om het EK te missen en van een afstand te bekijken. Ook omdat ik niet met de jongens kon zijn. We werken met zijn allen naar een eindtoernooi. Dan kwalificeren we ons en twee maanden voor het toernooi wist ik dat ik het niet zou gaan halen. Dat was heel zuur. Tijdens hun voorbereiding op het EK zag ik de jongens bij een oefenwedstrijd in Portugal. Ook dat was zwaar. Je wil erbij zijn, je wil iets moois neerzetten met zijn allen. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Maar ja, alles heeft een reden. Zo zie ik het.'Louis van Gaal'Tijdens de persconferentie deze week zei de bondscoach dat hij zijn filosofie heeft aangepast. Van jongens die eerder met hem hebben gewerkt, hoor ik dezelfde verhalen. Ikzelf kan de trainer alleen beoordelen op hoe ik hem nu meemaak. Hij is heel direct en brengt persoonlijkheid mee. Het klikt op dit moment tussen de groep en de bondscoach. De resultaten zijn duidelijk. Ik vind hem een goede bondscoach en ook een goede spelersmanager. Hij praat veel met ons. We hebben veel meetings, waarin we bespreken wat er in elke fase van de wedstrijd kan gebeuren. De bondscoach en zijn staf bereiden zich heel goed voor. Zoals het hoort.''We worden voorbereid op elk scenario in wedstrijden. Sommige landen hebben een speelwijze die ze vaak hanteren, maar dan doen ze het tegen ons opeens anders. Daarop zijn we voorbereid. Ik denk dat het deze groep tot nu toe goed bevalt. Zoals dat in het verleden ook zo was met Ronald Koeman. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, ook Frank de Boer.''Door zijn directe benadering kan de trainer confronterend overkomen. Maar iedereen weet en beseft dat we allemaal dezelfde richting op willen. We willen allemaal succes behalen. Iedereen weet dat kritiek of duidelijkheid over een reservebeurt niet is bedoeld om je neer te halen. Het zijn beslissingen die gemaakt worden om het Nederlands elftal te laten presteren. Zo moet je het zien. Als iets niet goed is, dan krijg je dat horen. Zo hoort het te zijn. Dat is helemaal geen issue.'Volle kalender'Na het seizoen, in juni, gaan we nog vier Nations League-wedstrijden spelen. Dat is aardig wat. We mogen natuurlijk niet klagen, maar het volle schema kan blessures opleveren. In Engeland hebben we besprekingen over dit onderwerp met de Professional Footballers Association. Binnenkort staat er een meeting gepland van Liverpool-spelers, waaronder ikzelf, met Arsène Wenger. Dat gaat over het plan om elke twee jaar een WK te spelen. Wij als spelers geven onze mening. Wanneer wij als senior-spelers van Liverpool en van andere Engelse topclubs dat doen, dan móeten ze wel luisteren, denk ik.''De wedstrijden stapelen zich op. Aan de andere kant is wedstrijden spelen het leukste dat er is. Maar we moeten ook goed kijken naar de gezondheid en de veiligheid van de spelers. Naar de ruimte en vrijheid tussen het eind van een seizoen en de start van een nieuw seizoen. Zodat iedereen kan herstellen. Ik vind het geen goed idee, elke twee jaar een WK. Meer nog omdat het WK speciaal moet blijven. Ik vind dat we het moeten houden zoals het nu is. Ook al zal ik zelf niet veel WK's nog kunnen meemaken.'Honger'Bij Liverpool zijn we nog steeds hongerig naar prijzen. Ook al hebben wij in een vrij korte periode al veel gewonnen. De landstitel viel in de corona-periode, waardoor we het niet met de fans konden vieren. We zijn heel gemotiveerd dat nogmaals te creëren en het dan wél met de fans te vieren. Daarnaast willen we alles wat hebben meegemaakt herhalen. Iedereen bij ons weet hoe lekker dat voelde. Dat is waarvoor je het hele seizoen zo hard werkt. Hopelijk kunnen we er dit seizoen wat andere bekers aan toevoegen. De FA Cup, de Carabao Cup. Je werkt toe naar bekers en successen. Bij je club en met Oranje.''Het speciale gevoel verandert niet. Wat Oranje betreft: als Nederlandse voetballer is dat het hoogst haalbare. Als je bij de beste spelers van het land hoort, ben je bevoorrecht. Daar geniet ik van. En ik zie dat de andere jongens er ook van genieten. Ik wil naar het WK en daar wil ik óók presteren. Want ik weet dat wij als spelersgroep heel veel kwaliteiten hebben. Met veel talent en jongens die voor elkaar door het vuur gaan. We beseffen dat we elkaar nodig hebben en dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheden heeft om het team goed te laten presteren.'Noorwegen'Qua gele kaarten sta ik tegen Montenegro op scherp, maar ik ga die wedstrijd niet anders in dan normaal. Je moet altijd al zorgen dat je niet in situaties terecht komt waar je geel kunt krijgen. Dat is sowieso mijn manier van voetballen en verdedigen. Al heb je het niet altijd zelf in de hand. Ik speel gewoon mijn wedstrijd zaterdag en hopelijk kom ik er ongeschonden uit. Zonder gele kaart en met drie punten. En daarna de focus op Noorwegen.''Dat Haaland er niet bij is in die wedstrijd, is voor hen natuurlijk een aderlating. Hij is een fantastische spits, die nog heel veel jaren voor problemen gaat zorgen bij verdedigers. Na onze uitwedstrijd tegen Noorwegen hadden we het gevoel dat het beter had gemoeten. Dat we sneller hadden moeten vastzetten, met meer druk op de bal. Waardoor Haaland minder in het spel had kunnen voorkomen.''Maar goed, achteraf is het altijd makkelijk praten. We gaan eraan werken dat het straks beter gaat. Ook zonder Haaland hebben ze een ploeg die negentig minuten lang volle bak blijft werken. Op dat gebied, en ook kwalitatief, moeten we zorgen dat we sterker zijn. Met onze fans erbij, die we óók nodig hebben. Schrijf dat maar op. De fans kunnen met vlaggen en alles erop en eraan, de Noren het gevoel geven dat er niets te halen valt. En dan moeten wij het op het veld laten zien.'