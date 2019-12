Vanavond wordt de meest prestigieuze trofee van het jaar uitgereikt: de Gouden Bal. De redactie van Sport/Voetbalmagazine maakte alvast haar top drie.

Waar het vanavond om draait? Prestige. Waarom u vanavond moet kijken? Niet Messi of Cristiano is de topfavoriet, wel een Nederlandse verdediger. Dertien jaar na Fabio Cannavaro, de enige die als verdediger de prijs won, kan Virgil van Dijk zijn eerste Gouden Bal in de lucht steken. De kans is groot dat de Nederlander het wordt, hij werd namelijk ook al UEFA Speler van het Jaar.

