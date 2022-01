Vissel Kobe, de club met het grootste budget van Japan, heeft een online inzamelingsactie geopend om een standbeeld te financieren ter ere van haar sterspeler Andrés Iniesta.

Kobe hoopt een bedrag van 15 miljoen yen (115.000 euro) op te halen voor een standbeeld in brons voor de 37-jarige Spaanse middenvelder. Dat moet voor het stadion komen te staan. Iniesta maakte in 2018 de overstap van FC Barcelona naar Vissel Kobe. De Japanse club is eigendom van miljardair Hiroshi Mikitani.

Iniesta zou er jaarlijks zo'n dertig miljoen dollar verdienen. Recent verlengde hij zijn overeenkomst nog met twee jaar.

De middenvelder geniet een grote populariteit in Japan en zou de club ook al zo'n 100 miljoen dollar hebben laten terugverdienen op het vlak van ticketing en merchandising.

Vissel Kobe is ook de ex-club van Thomas Vermaelen. De Rode Duivel verliet de club in december.

