De nu 43-jarige Braziliaanse verdediger, die nog steeds bij Montpellier in de Ligue 1 voetbalt, werkte onder meer met Jean-Pierre Papin, Didier Deschamps en Guy Roux, maar hij was vooral onder de indruk van onze landgenoot.

Vitorino Hilton is een fenomeen. Op zijn 43e is hij nog steeds actief als voetballer op het hoogste niveau en hij denkt nog niet aan stoppen. 'Ik zou mijn carrière niet willen beëindigen in lege stadions', zegt hij in France Football.

De Braziliaanse verdediger voetbalt nu al tien jaar voor Montpellier, maar daarvoor was hij in Europa ook actief bij Servette Genève, Bastia, Lens en Olympique Marseille.

In zijn periode bij Les Phocéens had hij in het seizoen 2008/09 Eric Gerets als coach. 'Ik heb met al mijn trainers een goed contact gehouden, maar er is er één die ik enorm geapprecieerd heb, en dat was Eric Gerets bij Marseille. Hij was oprecht met iedereen. Hij stond het dichtst bij de spelers van alle coaches die ik gekend heb, in het alledaagse leven en in de communicatie. Hij was T1 en assistent-trainer in één persoon. Een uitzonderlijke kerel.'

Hatem Ben Arfa

Gevraagd naar de speler die op hem gedurende zijn hele carrière de meeste indruk gemaakt heeft, antwoordt Hilton: 'Hatem Ben Arfa, zonder twijfel. Ik heb hem als ploegmaat gehad bij Marseille en als tegenstander ook natuurlijk. Qua talent is hij de sterkste. Zijn onvoorspelbare dribbels, zijn balbehandeling, zijn spelintelligentie,... Achteraf bekeken heeft hij niet de carrière gehad die ik dacht dat hij verdiende. Hij had in een grote Europese club moeten spelen, maar soms sta je in het voetbal versteld. Je ziet minder goeie spelers bij grote clubs en je vraagt je af hoe ze dat geflikt hebben. Maar men krijgt wat men verdient.'

