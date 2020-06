Zorgwekkend, anders kan je de situatie van de Fransman bij FC Barcelona niet noemen.

Grote verrassing in de basiself van Barça vrijdagavond op het veld van FC Sevilla: Martin Braithwaite stond voorin met Luis Suárez en Lionel Messi, Antoine Griezmann zat op de bank.

De Fransman krijgt al het hele seizoen kritiek, maar Quique Setién houdt hem de hand boven het hoofd. Dat deed de coach ook na de belabberde prestatie van Griezmann afgelopen dinsdag tegen Leganés: 'Antoine doet het prima. Hij is een extreem belangrijke speler voor ons. Antoine heeft een goede wedstrijd gespeeld. Hij scoorde zelfs nog, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Hij zal belangrijk voor ons zijn in de komende weken.'

Tegen Leganés stond Griezmann negentig minuten op het veld, maar raakte hij de bal slechts 22 keer, verreweg het minst van heel het elftal. Zelfs doelman Marc-André ter Stegen en jongeling Ansu Fati, die in de rust werd gewisseld, werden minstens twee keer zo vaak in het spel betrokken.

Centrumspits op de flank

Het probleem is dat Griezmann op de linkerflank staat terwijl hij geen flankspeler is. Zowel Ernesto Valverde als Quique Setién probeerden hem uit als diepe spits, maar kwamen daarvan terug, tenzij in geval van nood. Nochtans probeert de Franse spits wel. Hij is genereus in de inspanning: per wedstrijd loopt hij gemiddeld 10 kilometer. Dat is méér dan Luis Suárez (9) en Lionel Messi (7,3).

Maar lopen lost voor Griezmann niks op. Hij wordt veel te weinig betrokken in de actie en lijkt vaak geïsoleerd te staan. Hij is evenmin een speler die vaak de achterlijn haalt: een sprinter is hij immers niet en ook al geen dribbelaar. Dit seizoen heeft hij nog maar 36 dribbels geprobeerd, met een slaagpercentage van 53 procent. Dat is lichtjaren verwijderd van de 305 van Messi, waarvan er 66 procent lukken.

Het enige wat voor hem pleit, is dat hij goed bij schot is. Zijn 14 goals - alle competities inbegrepen - maakte hij allemaal van binnen het strafschopgebied: drie met rechts, twee met het hoofd en negen met links. Het bewijst nogmaals dat hij eerder een centrumspits is, geen flankspeler.

Hulp van Messi?

Rivaldo, de Braziliaanse oud-speler van Barça, ziet maar één oplossing: 'Ik denk dat het heel belangrijk zal zijn dat Messi hem helpt, bijvoorbeeld door hem een penalty te laten nemen in een wedstrijd die Barça toch al gewonnen heeft. Dat deed hij vroeger ook met Luis Suárez.'

Maar waar Messi en Suárez ook naast het veld boezemvrienden zijn, heeft de Argentijn totaal geen klik met Griezmann, hoewel die ook vloeiend Spaans spreekt.

De vraag is dan ook hoe lang de verguisde Griezmann nog de voorkeur zal krijgen op Ansu Fati of Martin Braithwaite. Tegen FC Sevilla werd de hiërarchie alvast eens een keertje omgegooid. Benieuwd of dat definitief is...

Grote verrassing in de basiself van Barça vrijdagavond op het veld van FC Sevilla: Martin Braithwaite stond voorin met Luis Suárez en Lionel Messi, Antoine Griezmann zat op de bank. De Fransman krijgt al het hele seizoen kritiek, maar Quique Setién houdt hem de hand boven het hoofd. Dat deed de coach ook na de belabberde prestatie van Griezmann afgelopen dinsdag tegen Leganés: 'Antoine doet het prima. Hij is een extreem belangrijke speler voor ons. Antoine heeft een goede wedstrijd gespeeld. Hij scoorde zelfs nog, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Hij zal belangrijk voor ons zijn in de komende weken.'Tegen Leganés stond Griezmann negentig minuten op het veld, maar raakte hij de bal slechts 22 keer, verreweg het minst van heel het elftal. Zelfs doelman Marc-André ter Stegen en jongeling Ansu Fati, die in de rust werd gewisseld, werden minstens twee keer zo vaak in het spel betrokken. Het probleem is dat Griezmann op de linkerflank staat terwijl hij geen flankspeler is. Zowel Ernesto Valverde als Quique Setién probeerden hem uit als diepe spits, maar kwamen daarvan terug, tenzij in geval van nood. Nochtans probeert de Franse spits wel. Hij is genereus in de inspanning: per wedstrijd loopt hij gemiddeld 10 kilometer. Dat is méér dan Luis Suárez (9) en Lionel Messi (7,3).Maar lopen lost voor Griezmann niks op. Hij wordt veel te weinig betrokken in de actie en lijkt vaak geïsoleerd te staan. Hij is evenmin een speler die vaak de achterlijn haalt: een sprinter is hij immers niet en ook al geen dribbelaar. Dit seizoen heeft hij nog maar 36 dribbels geprobeerd, met een slaagpercentage van 53 procent. Dat is lichtjaren verwijderd van de 305 van Messi, waarvan er 66 procent lukken.Het enige wat voor hem pleit, is dat hij goed bij schot is. Zijn 14 goals - alle competities inbegrepen - maakte hij allemaal van binnen het strafschopgebied: drie met rechts, twee met het hoofd en negen met links. Het bewijst nogmaals dat hij eerder een centrumspits is, geen flankspeler. Rivaldo, de Braziliaanse oud-speler van Barça, ziet maar één oplossing: 'Ik denk dat het heel belangrijk zal zijn dat Messi hem helpt, bijvoorbeeld door hem een penalty te laten nemen in een wedstrijd die Barça toch al gewonnen heeft. Dat deed hij vroeger ook met Luis Suárez.'Maar waar Messi en Suárez ook naast het veld boezemvrienden zijn, heeft de Argentijn totaal geen klik met Griezmann, hoewel die ook vloeiend Spaans spreekt. De vraag is dan ook hoe lang de verguisde Griezmann nog de voorkeur zal krijgen op Ansu Fati of Martin Braithwaite. Tegen FC Sevilla werd de hiërarchie alvast eens een keertje omgegooid. Benieuwd of dat definitief is...