De 35-jarige spits zit momenteel zijn quarantaine uit in Turijn, maar waar zijn toekomst ligt, is nog onzeker.

Een blik op de Instagrampagina van Cristiano Ronaldo leert dat een lockdown op het eiland Madeira best een aangename periode kan zijn: ontwaken in hagelwitte lakens met de kinderen die mee in bed kruipen, copieus ontbijt aan de keukentafel, work-out in de persoonlijke gymzaal met de kids als extra gewicht tijdens de sit-ups,... Op heel wat foto's: CR7 met een opgestoken duim.

En toch... Cristiano Ronaldo heeft zorgen. Zijn jaarloon van 31 miljoen euro staat immers ter discussie bij Juventus. Door de coronacrisis zal de club ook volgend seizoen flink moeten besparen en dan is het logisch dat het zwaarste loon in het oog springt. De op één na beste verdiener bij Juventus is trouwens Paulo Dybala, met ... 7 miljoen euro per jaar.

CR7 heeft nog een contract tot 2022. De club die zich van zijn diensten wil verzekeren, moet zijn jaarloon overnemen en een transfersom van 70 miljoen euro betalen. Dat Cristiano Ronaldo op 1 maart - Covid-19 was toen nog ver weg - in de loges van het Bernabéu te zien was voor de clásico, deed de geruchtenmolen meteen draaien.

Maar volgens Marca is er van een terugkeer van de Portugees naar Real Madrid absoluut geen sprake. Dat zou ook heel verwonderlijk zijn, aangezien voorzitter Florentino Pérez zich al langer van CR7 wilde ontdoen.

Als de Portugees bij Juventus wil blijven, lijkt nu al vast te staan dat zijn loonbriefje herbekeken zal worden.

Nog in quarantaine

Op maandag 4 mei landde Ronaldo terug in Turijn. Hij moet twee weken in quarantaine blijven alvorens de training te hervatten. Zijn eerste oefensessie met Juventus staat gepland op maandag 18 mei, wanneer groepstrainingen in de Serie A weer toegestaan zijn.

Juventus is momenteel leider in de Italiaanse eerste klasse, met 1 punt voorsprong op eerste achtervolger SS Lazio en 9 punten op nummer 3, Inter. Met 21 goals en 3 assists had CR7 een voet in 48 procent van de goals van zijn ploeg in de Serie A. Dat is nog altijd beter dan zijn kompanen Paulo Dybala (7 goals, 9 assists) en Gonzalo Higuaín (5 goals, 4 assists).

Wanneer er terug gevoetbald wordt in Italië, is nog koffiedik kijken. De regering moet daarvoor groen licht geven. De hoop is alvast dat er in juni hervat kan worden.

In de Champions League moet Juve zijn terugwedstrijd in de 1/8 finales nog afwerken tegen Olympique Lyon. In het Parc Olympique Lyonnais werd met 1-0 verloren. Volgens Jean-Michel Aulas, voorzitter van Les Gones, zou de UEFA de terugmatch gepland hebben op 7 augustus, maar dat moet nog bevestigd worden.

