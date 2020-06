De Spaanse spelmaker trekt na tien jaar de deur bij Manchester City achter zich dicht. Wat zal het worden: Valencia, Las Palmas of toch de MLS?

We schrijven zomer 2010 wanneer Mansour bin Zayed Al Nahyan nog maar eens tientallen miljoenen euro neertelt om een nieuwe lading sterren naar Manchester te halen. Edin Dzeko, Yaya Touré en David Silva zijn maar enkele van de jongens die City aan de eerste titel in de clubgeschiedenis moeten helpen.

Vooral die laatste zal twee jaar later een cruciale rol spelen in het behalen van de allereerste titel. De kleine Spanjaard, die voor net geen 29 miljoen euro werd overgenomen van Valencia, trapt niet alleen de hoekschop voor de aansluitingstreffer van Edin Dzeko in de titelwedstrijd tegen Queen Park Rangers, hij scoort dat seizoen ook 8 keer en geeft maar liefst 21 doelpunten aan.

Ook de jaargangen daarna blijft El Mago strooien met assists: 13, 16, 14, 12, 11, 14, 14. Jaar na jaar eindigt hij in de dubbele cijfers. Ook dit seizoen zit hij alweer aan 8. De op Gran Canaria geboren middenvelder, die er met Spanje ook bij was op het WK in 2010, groeide in Manchester uit tot een clublegende. Populair bij supporters en ploegmaats.

Champions League

Toen Kevin De Bruyne enkele weken geleden tijdens een Facebook Live-sessie bij Bleacher Report werd gevraagd naar de beste speler met wie hij ooit samenspeelde, klonk zijn antwoord resoluut: David Silva.

'Hij doet alles zo makkelijk lijken. Zelfs op training kan je de bal gewoon niet van hem afpakken. Hij heeft 125 keer voor de Spaanse nationale ploeg gespeeld en gewoon alles gewonnen, buiten de Champions League dan.'

En als hij de beker met de grote oren nog wil winnen, zal het deze zomer moeten gebeuren. Vorig jaar kondigde Silva aan dat het zijn laatste seizoen in Manchester zou worden. Na tien jaar en twee titels vindt hij de cirkel rond.

In principe loopt zijn verbintenis af op 30 juni, maar Pep Guardiola bevestigde deze week dat zijn landgenoot zeker tot het einde van het seizoen in augustus bij de club blijft. 'Helaas zal hij zijn laatste wedstrijden zonder publiek moeten spelen. Maar hopelijk kan de club op termijn een deftig afscheid voor hem organiseren, met publiek.'

Exact een jaar na Vincent Kompany ziet City dus alweer een clubicoon vertrekken. Kevin De Bruyne mag intussen dromen van de aanvoerdersband, die Silva van de speler-trainer-eigenaar van Anderlecht had geërfd.

Tweede klasse?

Rest de vraag waar de toekomst van de fijnbesnaarde Spanjaard ligt. Niet in de Premier League, dat lijkt vast te staan. 'Ik zie mezelf niet tegen City spelen', was hij daar eerder al duidelijk over.

In de VS en de Golfstaten dromen ze intussen van zijn komst en ook de fans van Valencia zouden hun ex-speler maar wat graag zien terugkeren naar Mestalla. Silva zelf sluit niets uit.

Zelfs een transfer naar Gran Canaria behoort tot de mogelijkheden, zo liet hij twee jaar geleden horen. 'We moeten zien hoe de situatie eruit ziet als mijn contract afloopt, maar ik heb altijd gezegd dat ik ooit voor Las Palmas wil spelen.' Met de Champions League op zak naar de Spaanse tweede klasse? Het zou zomaar kunnen.

