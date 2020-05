Sportief gaat het met de 30-jarige Welshman steeds verder bergaf. Real is hem liever kwijt dan rijk, alleen: wil Gareth Bale wel weg?

Hoewel hij intussen alweer aan het trainen is met Real Madrid, was Gareth Bale geen fan van een overhaast terugkeer naar de voetbalvelden.

'We willen allemaal weer spelen, maar het belangrijkste is dat we dat veilig kunnen doen. We willen niet te snel terugkeren', zei hij vorige maand al in een interview aan BT Sports.

Hij is een van de weinige topspelers die zijn stem verhief in volle coronacrisis. Van alle voetballers die hun twijfels uitten, is Fali - bijnaam van Rafael Giménez Jarque - de meest uitgesproken. De Spaanse verdediger van tweedeklasser Cadiz weigert ronduit te voetballen tot er een vaccin is. Hij wil intussen ook geen loon ontvangen.

Lees ook: Vizier op de vedette: Mario Götze

Dalende lijn

Waar Gareth Bale volgend seizoen zal voetballen, is een groot vraagteken. Vorige zomer leek hij al op weg naar de uitgang, maar uiteindelijk maakte hij toch deel uit van de kern waarmee Zinédine Zidane het seizoen aanvatte.

Kijken we naar de stats van de winger, dan valt op dat die sinds het seizoen 2017/18 op zowat alle vlakken in dalende lijn gaan (zie kader).

Goals Assists Schoten op doel* Gecreëerde kansen* Expected Goals* Expected Assists* 2017/18 16 3 3,5 2,1 0,55 0,32 2018/19 8 4 3,7 0,9 0,44 0,14 2019/20 2 2 2,8 0,9 0,34 0,12

*per match (cijfers Driblab)

Velen hadden verwacht dat Gareth Bale in de zomer van 2018, na het vertrek van Cristiano Ronaldo, in de spotlights zou treden, maar het tegendeel is waar: hij zinkt steeds verder weg.

Hoewel zijn contract nog loopt tot 30 juni 2022, zal Florentino Pérez zich ongetwijfeld sneller van hem willen ontdoen. Met een nettoloon van 17 à 20 miljoen euro per jaar is hij een van de duurdere vogels in de kleedkamer van de Koninklijke.

Gezien zijn steeds lagere rendement zal Real maar wat graag nog munt uit hem willen slaan. De vraag is alleen: wil Bale weg?

Het belang van golf

'De MLS is aan het groeien. Het is zeker iets dat me zou interesseren. Bovendien ga ik graag op vakantie naar Los Angeles. Ik speel veel golf als ik daar ben', verklaarde Gareth Bale onlangs nog tijdens een podcast.

Geen verrassende uitspraken, maar in de hoogste echelons van Real Madrid zullen er zich toch weer een paar in hun koffie verslikt hebben.

Het woord 'golf' ligt in de hoofdstad heel gevoelig wanneer het samen met 'Bale' in één zin wordt uitgesproken. Vermoed wordt dat de waslijst van Bales kwaaltjes - rugpijn, problemen met de ruggengraat, lage pijngrens,... - te maken hebben met de excessieve beoefening van zijn hobby.

Want golf is voor de Welshman een passie. Het is ook een van de redenen waarom hij zich zo goed voelt in Madrid. In de omgeving van de hoofdstad bulkt het van de uitstekende golfbanen.

Een half jaar geleden ontstond er nog controverse rond Bale omdat hij na een interland met Wales geposeerd had met een vlag met het opschrift: Wales. Golf. Madrid. In that order. Hoewel de speler er op het moment zelf heel hard mee moest lachen, was het tandengeknars uit Madrid tot in Wales te horen. Zidane zette zijn Mona Lisa-glimlach op en probeerde het incident te negeren, maar het akkefietje zette de deur naar de uitgang alleen nog maar verder open.

Newcastle United

Intussen is er een wending in de soap rond Bale, want de Britse media maken gewag van interesse van Newcastle United. De club, die op het punt staat om overgenomen te worden door een consortium uit Saoedi-Arabië, zou graag een topaankoop naar het noordoosten van Engeland halen. Als de overname doorgaat, is geld alleszins geen probleem.

Volgens The Daily Star zou Bale echter 'niet geïnteresseerd' zijn.

Hoewel hij intussen alweer aan het trainen is met Real Madrid, was Gareth Bale geen fan van een overhaast terugkeer naar de voetbalvelden.'We willen allemaal weer spelen, maar het belangrijkste is dat we dat veilig kunnen doen. We willen niet te snel terugkeren', zei hij vorige maand al in een interview aan BT Sports.Hij is een van de weinige topspelers die zijn stem verhief in volle coronacrisis. Van alle voetballers die hun twijfels uitten, is Fali - bijnaam van Rafael Giménez Jarque - de meest uitgesproken. De Spaanse verdediger van tweedeklasser Cadiz weigert ronduit te voetballen tot er een vaccin is. Hij wil intussen ook geen loon ontvangen.Waar Gareth Bale volgend seizoen zal voetballen, is een groot vraagteken. Vorige zomer leek hij al op weg naar de uitgang, maar uiteindelijk maakte hij toch deel uit van de kern waarmee Zinédine Zidane het seizoen aanvatte.Kijken we naar de stats van de winger, dan valt op dat die sinds het seizoen 2017/18 op zowat alle vlakken in dalende lijn gaan (zie kader).*per match (cijfers Driblab)Velen hadden verwacht dat Gareth Bale in de zomer van 2018, na het vertrek van Cristiano Ronaldo, in de spotlights zou treden, maar het tegendeel is waar: hij zinkt steeds verder weg.Hoewel zijn contract nog loopt tot 30 juni 2022, zal Florentino Pérez zich ongetwijfeld sneller van hem willen ontdoen. Met een nettoloon van 17 à 20 miljoen euro per jaar is hij een van de duurdere vogels in de kleedkamer van de Koninklijke. Gezien zijn steeds lagere rendement zal Real maar wat graag nog munt uit hem willen slaan. De vraag is alleen: wil Bale weg?'De MLS is aan het groeien. Het is zeker iets dat me zou interesseren. Bovendien ga ik graag op vakantie naar Los Angeles. Ik speel veel golf als ik daar ben', verklaarde Gareth Bale onlangs nog tijdens een podcast. Geen verrassende uitspraken, maar in de hoogste echelons van Real Madrid zullen er zich toch weer een paar in hun koffie verslikt hebben. Het woord 'golf' ligt in de hoofdstad heel gevoelig wanneer het samen met 'Bale' in één zin wordt uitgesproken. Vermoed wordt dat de waslijst van Bales kwaaltjes - rugpijn, problemen met de ruggengraat, lage pijngrens,... - te maken hebben met de excessieve beoefening van zijn hobby.Want golf is voor de Welshman een passie. Het is ook een van de redenen waarom hij zich zo goed voelt in Madrid. In de omgeving van de hoofdstad bulkt het van de uitstekende golfbanen.Een half jaar geleden ontstond er nog controverse rond Bale omdat hij na een interland met Wales geposeerd had met een vlag met het opschrift: Wales. Golf. Madrid. In that order. Hoewel de speler er op het moment zelf heel hard mee moest lachen, was het tandengeknars uit Madrid tot in Wales te horen. Zidane zette zijn Mona Lisa-glimlach op en probeerde het incident te negeren, maar het akkefietje zette de deur naar de uitgang alleen nog maar verder open.Intussen is er een wending in de soap rond Bale, want de Britse media maken gewag van interesse van Newcastle United. De club, die op het punt staat om overgenomen te worden door een consortium uit Saoedi-Arabië, zou graag een topaankoop naar het noordoosten van Engeland halen. Als de overname doorgaat, is geld alleszins geen probleem.Volgens The Daily Star zou Bale echter 'niet geïnteresseerd' zijn.