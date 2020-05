De amper 17-jarige Spanjaard heeft er een knap debuutseizoen met Barcelona opzitten. Maar wat moet er de komende maanden met hem gebeuren?

Als er dit seizoen een ding duidelijk is geworden, is het wel dat FC Barcelona met Ansu Fati goud in handen heeft. Het is 25 augustus wanneer Ernesto Valverde de linksbuiten, op dat moment 16 jaar, 9 maanden en 25 dagen oud, laat invallen in de competitiewedstrijd tegen Betis.

Hij wordt prompt de op een na jongste debutant in het shirt van de blaugrana. Alleen een zekere Vicente Martínez was in 1944 achttien dagen jonger.

Een week later heeft Fati zijn eerste record dan toch te pakken: tijdens zijn invalbeurt op het veld van Osasuna kroont hij zich tot de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van Barcelona. Veertien dagen later tegen Valencia wordt hij ook nog eens de jongste basisspeler.

Een onbetwiste plaats in de elf van Valverde levert zijn indrukwekkende seizoensbegin hem echter niet op. Tijdens een van zijn invalbeurten wordt Fati begin december tegen Inter nog wel de jongste doelpuntenmaker in de Champions League, maar met jongens als Lionel Messi, Antoine Griezmann, Luis Suárez, Ousmane Dembélé en Carles Pérez is de concurrentie moordend.

Begin januari wordt Ernesto Valverde na een nederlaag tegen Atlético in de halve finale van de supercup de laan uitgestuurd. Quique Setién, die erom bekend staat graag met jonge spelers te werken, wordt zijn vervanger.

Fati krijgt van de nieuwe coach in januari drie basisplaatsen, maar verdwijnt daarna opnieuw naar de bank. Ook Setién lijkt te vinden dat Ansu nog te groen is achter de oren om de aanvalslinie van Barcelona mee te dragen.

Braithwaite

Dat wordt helemaal duidelijk als midden februari Ousmane Dembélé uitvalt. Op dat moment is ook Luis Suárez nog voor maanden buiten strijd na een knieoperatie en aangezien Carles Pérez op uitleenbeurt naar Roma vertrokken is, heeft Barça met Messi, Griezmann en Fati nog maar drie echte aanvallers ter beschikking.

Het beslist dan om Martin Braithwaite bij Leganés weg te plukken als medische joker. In de laatste competitiewedstrijd voor de coronacrisis, tegen Real Sociedad, startte de Deen in de basis en Fati op de bank.

En ook als straks de bal opnieuw aan het rollen gaat in La Liga, moet de in Guinee-Bissau geboren Spanjaard niet op veel minuten in het eerste elftal rekenen. Fati, die meteen de sprong van de jeugdelftallen naar de A-kern maakte, moet dan voor het eerst de rangen van Barça B gaan versterken.

Het tweede elftal speelt op dit moment in de Segunda División, het derde niveau in Spanje, en strijdt daar deze zomer om de promotie naar La Liga 2. Voetballen in de tweede klasse zou niet alleen interessanter zijn voor de ontwikkeling van jongeren, maar ook een pak meer televisiegelden opleveren. Miljoenen die Barcelona kan gebruiken. Met spelers als Ansu Fati, Riqui Puig en Álex Collado worden dan ook alle middelen ingezet om de promotie te bewerkstelligen.

Transfer uitgesloten

Intussen houden buitenlandse clubs de situatie van Fati in de gaten, zo had Juventus hem graag betrokken in een eventuele deal rond Miralem Pjanic. Maar Barcelona wil zijn goudhaantje niet laten gaan, zelfs niet op huurbasis. Het geloof in het kunnen van de 17-jarige is groot.

Rest de vraag wat het interessantste is voor de ontwikkeling van de jonge speler zelf, want ook volgend seizoen lopen Messi, Suárez, Griezmann en Dembélé nog in Catalonië rond en intussen wordt ook nog eens jacht gemaakt op Lautaro Martínez. Voor Fati (en andere jongeren) lijkt het oppassen te worden dat hij met een eventuele promotie met Barça B niet in zijn eigen vel snijdt.

