Zes jaar na zijn fantastische wereldbeker gaat voor het supertalent van weleer opnieuw een deur open: die van de uitgang in Madrid. Afwachten wie hem daar oppikt.

James Rodríguez (28) denkt met weemoed terug aan de zomer van 2014. Op het WK in Brazilië werd hij met zes doelpunten topschutter, met een wondermooie treffer in de achtste finales tegen Uruguay als hoogtepunt.

Zijn sterke mundial opende voor hem de deur van de Europese subtop naar de wereldtop. Real Madrid legde 75 miljoen euro op tafel om hem weg te plukken bij AS Monaco.

In La Liga gaf hij in zijn eerste seizoen nog wel dertien assists en scoorde hij even vaak, maar in de schaduw van ene Cristiano Ronaldo kon hij zich in de jaargangen daarna nooit ontpoppen tot een absolute sterkhouder.

Tussen 2017 en 2019 werd de Colombiaan uitgeleend aan Bayern München. Met 15 doelpunten en 20 assists kon hij daar in twee seizoenen aardige cijfers voorleggen, maar hij had ook geregeld te kampen met blessures en tot een definitieve overgang kwam het niet. James keerde terug naar Spanje.

Bij Real heeft hij er vooralsnog allesbehalve een topjaar opzitten. Hij kwam in amper dertien wedstrijden aan spelen toe. Met ploegmaats als Isco, Vinícius Júnior en Eden Hazard zijn de plaatsjes dan ook ontzettend duur.

Deze zomer keert ook nog eens Martin Ödegaard (21) terug naar de hoofdstad. Na een sterkte uitleenbeurt aan Real Sociedad lijkt Zinédine Zidane meer dan ooit te geloven in de nog steeds piepjonge Noor.

Vijf wissels

Vanaf 11 juni wordt in Spanje opnieuw gevoetbald en dat slot van de competitie zou weleens erg belangrijk kunnen worden voor James. In La Liga mogen vanaf dan 23 spelers worden geselecteerd en vijf wissels per match worden doorgevoerd. Met gemiddeld een wedstrijd om de 72 uur zal Zizou al zijn spelers nodig hebben, ook James.

Real zou overigens ook zelf baat hebben bij sterke prestaties van de aanvallende middenvelder. Als het nog iets wil recupereren van de 75 miljoen die het ooit zelf betaalde, moet het hem deze zomer verkopen. In 2021 loopt zijn contract af en vanaf januari kan hij dus met clubs onderhandelen over een gratis overgang in de zomer.

Net zoals vorige zomer lijken de buren van Atlético zijn situatie in de gaten te houden en ook het onlangs overgenomen Newcastle lonkt. Maar, of het nu deze zomer of komende winter is, James zal sowieso water bij de wijn moeten doen. Met een netto jaarloon van bijna 8 miljoen euro is hij een dure vogel. De kans lijkt dan ook klein dat er nog clubs zijn die zo veel geld voor hem op tafel willen leggen.

