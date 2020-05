De net 30 geworden Bosnische middenvelder lijkt deze zomer nog een toptransfer te zullen maken. Wordt het FC Barcelona of toch PSG?

Drie Italiaanse titels, twee Italiaanse bekers, een Italiaanse supercup, een Champions Leaguefinale,... Het staat allemaal op het palmares van Miralem Pjanic. Het is alleen al de oogste van de laatste drie seizoenen met Juventus. Voor de rest oogt het cv van de Bosnische international verbazingwekkend leeg voor iemand die steevast figureert in de lijstjes van beste middenvelders van dit moment.

Zelfs met Bosnië is het 'gene vette' voor de 30-jarige spelverdeler. Hij heeft dan wel 93 caps, 14 goals en 27 assists op de teller staan, veel glorie behaalde hij niet met de nationale ploeg. Enkel het WK van 2014 in Brazilië maakte hij mee en daarin strandde Bosnië kansloos in de groepsfase na nederlagen tegen Argentinië (2-1) en Nigeria (1-0), en een overwinning tegen Iran (3-1).

Altijd op het startblad

Als je bij Juventus speelt, weet je dat de concurrentie op het middenveld niet mals is. Rodrigo Bentancur, Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Blaise Matuidi en Sami Khedira, allemaal houdt hij ze qua prestaties op een afstand. Geen enkele van die vijf spelers kwam dit seizoen bijvoorbeeld meer in actie dan de Bosniër.

Opmerkelijk is dat Pjanic en Ramsey de enige middenvelders zijn die dit seizoen wisten te scoren in de Serie A. Nochtans staan Bentancur en Matuidi hoger op het veld en speelde ze zo'n 500 minuten minder dan Pjanic.

Seizoen 2019/20 Matchen Goals Assists Minuten Miralem Pjanic 32 3 (3) 4 (4) 2606 Rodrigo Bentancur 29 1 (0) 7 (7) 1949 Aaron Ramsey 24 4 (3) 1 (1) 1097 Adrien Rabiot 21 0 0 1550 Blaise Matuidi 31 1 (0) 2 (2) 2119 Sami Khedira 17 0 0 950

*Tussen haakjes het aantal in de Serie A

Pjanic lijkt dan wel de man te zijn die het middenveld van Juventus doet draaien, ook hij kende een moeilijk seizoen. Met slechts drie goals en vier assists - allemaal in de Serie A - is de Bosniër statistisch gezien niet aan zijn beste prestatie bezig.

Het is een trend die de laatste jaren al ingezet was. Kijken we naar zijn topperiode qua productie bij AS Roma (van 2014 tot 2016) dan is dat aantal bij Juventus sinds 2016 al flink gezakt.

Matchen Goals Assists Minuten 2018/19 44 4 (2) 7 (5) 3275 2017/18 44 7 (5) 11 (8) 3569 2016/17 47 8 (5) 14 (10) 3428 2015/16 41 12 (10) 11 (10) 3343 2014/15 46 5 (5) 10 (10) 3347

*Tussen haakjes aantal in Serie A

Barcelona of toch PSG?

En toch is Miralem Pjanic het onderwerp van een van dé transfersoaps van dit jaar. FC Barcelona zou de 30-jarige spelverdeler maar al te graag willen inlijven en ook Pjanic staat te popelen om naar Catalonië te gaan. Dan zou zijn prijzenkast eindelijk wat meer allure krijgen en zou hij meer waardering krijgen van het internationaal publiek.

Juventus laat hem alleszins niet zomaar gaan. Er moet een goeie speler voor in de plaats komen, liefst Arthur. Maar Barcelona wil de talentvolle Braziliaan niet laten gaan en hijzelf zou ook liever blijven. Dan maar de overbodige spelers Arturo Vidal en Ivan Rakitic? Nee, daar hebben ze bij Juventus geen oren naar.

Trouwens, Vidal wil naar Inter en Rakitic, zo liet hij weten aan Sky Deutschland, wil zijn contract uitdoen. En ook de deal die nu op tafel ligt - Pjanic en De Sciglio voor Nelson Semedo en 25 miljoen euro - interesseert de Oude Dame niet.

Waar speelt Miralem Pjanic volgend seizoen? © GETTY

Maar Juventus staat wel open voor een vertrek van Pjanic. De speler is intussen al 30 en de club wil inzetten op jongere spelers. Bovendien wil Maurizio Sarri Bentancur op de positie van Pjanic zetten en zou er dus voor de Bosniër volgend seizoen geen plaats meer zijn in de basisopstelling.

En dan is er nog PSG. De kersverse Franse kampioen zoekt een speler die bij Marco Verratti past, iemand die kan zorgen voor een betere aanvoer naar de aanvallers dan de spelers die er nu zijn. Pjanic had volgens de Spaanse krant Sport al een videoconferentie met de Parijzenaars en de interesse is gewekt.

'De Schilder' speelde eerder al in Frankrijk bij Metz en Lyon en spreekt vloeiend Frans. Of is het flirten met PSG gewoon een manier om Barcelona meer onder druk te zetten?

