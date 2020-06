De Argentijnse wonderboy is op zijn 26e, ondanks zijn indrukwekkende statistieken, nog steeds geen onbetwiste titularis bij Juventus. Is het stilaan tijd voor hem om andere oorden op te zoeken?

40 miljoen euro, zoveel betaalde Juventus in 2015 voor Paulo Dybala aan Palermo. De Argentijnse aanvallende middenvelder stond toen bekend als een van de spelers die het moderne voetbal zou domineren. Maar, kijk, vier jaar later is dat nog niet gebeurd. Is Dybala een eeuwig talent?

Supersub

Zo ver moeten we niet gaan. Dybala kan in de laatste seizoenen fenomenale statistieken voorleggen, maar steeds doet iemand bij Juventus het beter dan hij. Eerst was dat zijn landgenoot Gonzalo Higuaín, sinds 2018 is het Cristiano Ronaldo die iedereen in de schaduw zet.

Dit seizoen speelde Dybala al 35 wedstrijden, waarin hij goed was voor 13 goals en 12 assists. Daarmee speelde hij de meeste matchen van iedereen in de kern van de Oude Dame, scoorde enkel Cristiano meer (23) en is hij de assistkoning van de club.

Maar toch speelde de Argentijnse nummer 10 800 minuten minder dan Cristiano Ronaldo, die slechts 33 wedstrijden op de teller heeft staan dit seizoen.

Dat heeft veel te maken met het statuut van Dybala. In de ogen van coach Maurizio Sarri en zijn voorgangers, is La Joya een supersub of een heel goeie starter, niet iemand die een hele wedstrijd op het veld staat. Van de 35 wedstrijden, bijvoorbeeld, stond Dybala 24 keer in de basis en speelde hij slechts 10 wedstrijden uit.

Bij de Argentijnse nationale ploeg zien we hetzelfde gebeuren. Daar is de concurrentie voorin misschien wel nog uitgebreider met Lionel Messi, Sergio Agüero en Angel Di María. En zo komt Dybala daar op zijn 26e nog maar aan 29 caps.

Blijven of vertrekken?

Moet Dybala dan niet stilaan denken aan een vertrek bij Juventus om zichzelf eindelijk eens op het voorplan te krijgen? Volgens hemzelf is dat niet aan de orde. Hij heeft nog een contract tot 2022 en dat zou eerstdaags opengebroken worden. Zelf wil hij graag blijven.

Volgens Spaanse kranten heeft hij zelfs aanbiedingen van PSG en Barcelona geweigerd. In een interview met CNN verklaart Dybala die keuzes. 'Wat PSG betreft, ga ik hier nog liever wat legendes als Alessandro Del Piero achterna, dan miljoenen te gaan verdienen in Parijs. En Barcelona heeft een fantastische ploeg, ik zou graag eens met Messi in een club willen voetballen, maar Juventus heeft een nog betere ploeg. We kunnen twee evenwaardige teams opstellen en ik kan hier met Ronaldo en Buffon spelen.'

Juventus zou de Argentijn graag houden, het enige struikelblok is zijn salaris. Momenteel verdient Dybala 7,5 miljoen euro per jaar, maar hij zou daar graag 12 miljoen van willen maken (dan moet hij ook daar enkel CR7 voor zich dulden). Na de coronacrisis en de financiële problemen die dat met zich meebracht, heeft Juventus echter geen geld op overschot.

De Oude Dame wil dat oplossen door vier spelers te laten vertrekken voor Dybala. Namen die het meest genoemd worden, zijn die van Miralem Pjanic (die naar Barcelona kan), Gonzalo Higuaín, Adrien Rabiot en Federico Bernardeschi. De club heeft dus veel over voor zijn 'supersub'.

