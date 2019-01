Vliegtuigje met Cardiff-aanwinst Sala is van radar verdwenen

Sinds maandagavond is er geen spoor meer van het vliegtuigje waarin hij zat op weg van Nantes naar Cardiff. Er wordt gevreesd dat het toestel, een Piper Malibu, in zee is gestort. Zoekacties met helikopters leverden voorlopig niets op.

Sala, een 28-jarige spits, speelde de eerste helft van dit seizoen voor Nantes. Met twaalf competitiegoals wekte hij de aandacht van Cardiff, dat voor zijn diensten een clubrecord van 17 miljoen euro op tafel legde. De Welshe ploeg zocht versterking in de strijd om het behoud in de Premier League.

Maandag nam Sala afscheid van zijn teamgenoten in Nantes. Vervolgens stapte hij op een vliegtuigje richting Cardiff maar daar kwam hij nooit toe. De politie bevestigde intussen dat er sinds maandagavond wordt gezocht naar het toestel, dat naast Sala alleen een piloot aan boord had.