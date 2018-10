Voetbal in de VS: alleen voor blanken met geld

Exact één jaar geleden, op 10 oktober 2017, is het ongeloof in de Verenigde Staten groot. De nationale ploeg verloor toen met 2-1 van Trinidad en Tobago. Jawel: Trinidad en Tobago, een land met - ocharme - 1,3 miljoen inwoners. The Yanks eindigden vijfde in de CONCACAF-WK-kwalificatiegroep, na Mexico, Costa Rica, Panama en Honduras. De vierde plaats leverde nog een barragematch tegen Australië op, maar zelfs dat zat er dus niet in. Geen WK voor de Verenigde Staten, dat was al geleden van 1986. In de nasleep van het debacle namen keeper Tim Howard (39) en Clint Dem...