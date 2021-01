Voetbalbond Uruguay valt FA aan na schorsing Cavani

De Uruguayaanse voetbalbond (AFU) is maandag in de bres gesprongen voor haar steraanvaller Edinson Cavani. De aanvaller van Manchester United kreeg drie speeldagen schorsing nadat hij op Instagram met 'gracias negrito' antwoordde op een vriend. De Uruguayaanse federatie spreekt in een persbericht van omgekeerde discriminatie.

© Belga Image/AFP

Volgens de AFU heeft de FA de woorden van Cavani helemaal verkeerd geïnterpreteerd. "De termen die Edinson gebruikte, zijn heel gangbaar in Zuid-Amerika", klinkt het. "Dat de FA zijn woorden als racistisch bestempeld, kan juist gezien worden als discriminatie. De werkwijze van de FA is subjectief en oneerlijk. Het toont met haar straf een enorme onwetendheid en minachting voor onze cultuur. Niet enkel de speler wordt gestraft, een hele cultuur zou zich door deze uitspraak schuldig maken aan racisme." De boodschap van de AFU werd op sociale media gedeeld door meerdere Uruguayaanse topvoetballers, zoals Luis Suarez en Diego Godin. Cavani zelf gaf op nieuwjaarsdag aan de schorsing van de FA te aanvaarden. Hij benadrukte wel nog eens absoluut geen racistische bedoelingen te hebben gehad bij zijn bericht. Cavani moet ook een boete van 100.000 pond (111.000 euro) betalen en een sensibiliseringscursus volgen. Door de schorsing miste de 33-jarige spits de competitiematch van afgelopen vrijdag tegen Aston Villa (2-1). Ook de halve finale van de League Cup tegen stadsrivaal Manchester City (woensdag) en de derde ronde van de FA Cup tegen tweedeklasser Watford (zaterdag) gaan aan hem voorbij.