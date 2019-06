Voetballegende Zico: 'Op Copa America gaan we opnieuw competitief Brazilië zien'

Sam Kunti Freelancemedewerker van sportmagazine.be

Gastland Brazilië en Bolivia openen vrijdag in Sao Paulo de Copa America. De Seleçao staat onder druk om het toernooi op eigen bodem te winnen. In een exclusief interview met Sport/Voetbalmagazine blikt voetballegende Zico vooruit én terug, op de uitschakeling tegen de Rode Duivels op het WK in Rusland.

Zico © Belga Image