De bekende voetbalmakelaar Mino Raiola is op 54-jarige leeftijd overleden. Dat wordt zaterdag bevestigd via zijn sociale media.

'Het is met immens verdriet dat wij het heengaan melden van de meest zorgende en fantastische voetbalmakelaar die er ooit geweest is', opent een bericht op de Twitteraccount van Raiola, ondertekend door de familie Raiola.

De Italiaanse Nederlander was al een tijdje op de sukkel met zijn gezondheid. Hij behartigde de belangen van sterspelers als Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba. Eerder was hij ook de zaakwaarnemer van Romelu Lukaku. Donderdag werd Raiola al eens dood verklaard door Italiaanse media, dat bleek toen voorbarig.

