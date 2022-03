Voetbalrellen in Mexico: geen doden, wel tientallen gewonden

Bij de hevige voetbalrellen die het afgelopen weekend plaatsvonden in Mexico zijn geen doden gevallen. Dat heeft de procureur-generaal van het district waar de incidenten plaatsvonden na officieel onderzoek laten weten. Wel liggen er nog negentien mensen in een ziekenhuis, maar geen van hen verkeert in levensgevaar.

