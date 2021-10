Voetbalsters uit de Amerikaanse competitie NWSL hebben in de wedstrijden van woensdag geprotesteerd naar aanleiding van het misbruikschandaal dat onlangs naar buiten kwam.

Zo legden speelsters van Washington Spirit en Gotham FC hun duel in de zesde minuut tijdelijk stil. De speelsters gingen gearmd in de middencirkel staan. Bij de twee andere wedstrijden van woensdag werd op dezelfde wijze geprotesteerd.

'Vanavond nemen we onze plek op het veld weer in, omdat we ons plezier niet willen laten afnemen', staat in een verklaring van de spelersvakbond. 'Maar dit is niet "business as usual". We roepen de toeschouwers op om ook te gaan staan, omdat we vinden dat we al veel te lang hebben moeten blijven zitten.'

Seksueel misbruik

De oud-voetbalsters Sinead Farrelly en Meleana Shim kwamen vorige week naar buiten met beschuldigingen van seksueel misbruik door hun voormalige coach Paul Riley.

De Engelsman, die de beschuldigingen ontkent, werd direct ontslagen bij de club North Carolina Courage.

Voorzitter Lisa Baird van de NWSL stapte op toen uitlekte dat ze jarenlang signalen van grensoverschrijdend gedrag in de competitie zou hebben genegeerd.

Zes

Vanwege het schandaal werd afgelopen weekend niet gevoetbald in de vrouwencompetitie. Volgens Farrelly en Shim dateert het misbruik door Riley uit 2015, toen hij hun coach was bij Portland Thorns. De voetbalsters maakten daar melding van, maar daar gebeurde niets mee.

Omdat de zaak al zes jaar sluimert, werden de wedstrijden woensdag in de zesde minuut stilgelegd.

Riley vertrok in 2015 bij Portland Thorns en werd opgevolgd door zijn landgenoot Mark Parsons, die eerder dit jaar werd aangesteld als bondscoach van de Nederlandse voetbalsters.

Zowel de Amerikaanse voetbalfederatie als de wereldvoetbalbond FIFA doet onderzoek naar de misbruikzaak.

In afwachting van de resultaten daarvan besloot Portland Thorns om Gavin Wilkinson, hoofd voetbalzaken bij de club, op non-actief te zetten. De Nieuw-Zeelander werkt al jaren als bestuurder in Portland.

Eigenaar Merritt Paulson bood in een verklaring excuses aan voor wat er bij zijn club is gebeurd. 'We hadden meer kunnen doen, wat moeilijk is om te zeggen omdat we het allerbeste nastreven. Ik verontschuldig me bij Sinead, Mana en iedereen die hierdoor geraakt is.'

