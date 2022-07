Twee speelsters van de Zweedse nationale ploeg hebben tijdens het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal in Engeland positief getest op het coronavirus.

De resultaten van eerdere positieve sneltests zijn nu bevestigd door PCR-tests, zo heeft de Zweedse voetbalbond woensdag bekendgemaakt.

Verdedigsters Hanna Glas (Bayern München) en Emma Kullberg (Brighton) zijn de positieve speelsters. Er is ook een lid van de staf getroffen. De drie verblijven momenteel in isolatie, maar zullen naar verwachting zo snel mogelijk terugkeren bij de groep. Dat kan vanaf het moment dat ze vrij zijn van symptomen, een negatieve sneltest afleggen en de interne gezondheidscontroles voltooien, zo legde teamarts Houman Ebrahimi uit.

Zweden, de nummer twee van de wereld, behoort tot de toernooifavorieten op het EK. Vrijdagavond om 21u ontmoeten ze in de kwartfinales de Red Flames, die geschiedenis schreven door voor het eerst de groepsfase te overleven.

