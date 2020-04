Zal binnenkort ook de Oostenrijkse competitie (noodgedwongen) de competitie definitief moeten stopzetten? De Oostenrijkse regering heeft namelijk besloten alle publieke sportevenementen tot eind juni af te gelasten.

Het is echter nog niet duidelijk of er in de Oostenrijkse voetbalcompetitie wedstrijden achter gesloten deuren mogen doorgaan. Anders zal de competitie moeten stoppen. De regering voorziet wel in uitzonderingsmaatregelen om profsporters hun trainingen te kunnen laten verderzetten. Minister van Sport, Werner Kogler, had dit de voorbije weken meermaals beloofd. De Oostenrijkse regering wil vanaf 14 april 'kleine stappen richting een normale samenleving' zetten. Kleinere winkels en ook doe-het-zelfzaken en tuincentra gaan weer open. In ruil daarvoor werd het verbod op publieke sportevenementen verlengd. Het dragen van mondmaskers in supermarkten en het openbaar vervoer wordt verplicht.