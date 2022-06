De Red Flames (FIFA 19) zijn zondag in Lier in hun derde voorbereidingswedstrijd met het oog op het EK in Engeland ten onder gegaan tegen Oostenrijk, de nummer 21 op de wereldranking en ook EK-ganger.

Na een logische 3-0 nederlaag in en tegen gastland Engeland en een ruime 4-1 overwinning tegen Noord-Ierland volgde nu een 0-1 nederlaag. De Caigny dacht na 10 minuten spelen de 1-0 gemaakt te hebben, maar vertrok duidelijk vanuit buitenspelpositie op weg naar het Oostenrijkse doel. De bezoekers hadden aansluitend de bovenhand op het Lisp, maar mochten blij zijn dat ze aan het einde van de eerste helft ontsnapten aan een penalty na een overduidelijke duwfout.

Na de onderbreking namen de Flames het commando over met verschillende doelrijpe kansen, maar met nog een kwartwedstrijd te gaan scoorde de ingevallen Maria Plattner (65.) tegen de gang van het spel in. Die voorsprong gaf Oostenrijk nadien niet meer uit handen.

Serneels onthulde maandag zijn 23-koppige selectie voor het EK, wat een nieuwe fase inluidde van de voorbereiding. Voor het vertrek naar Engeland zullen de Red Flames het nog vriendschappelijk opnemen tegen Luxemburg (28 juni). Op het EK spelen ze hun eerste groepswedstrijd op zondag 10 juli tegen IJsland in Manchester. Daarna volgen in groep D duels tegen Frankrijk (14 juli in Rotherham) en Italië (18 juli in Manchester).

Na een logische 3-0 nederlaag in en tegen gastland Engeland en een ruime 4-1 overwinning tegen Noord-Ierland volgde nu een 0-1 nederlaag. De Caigny dacht na 10 minuten spelen de 1-0 gemaakt te hebben, maar vertrok duidelijk vanuit buitenspelpositie op weg naar het Oostenrijkse doel. De bezoekers hadden aansluitend de bovenhand op het Lisp, maar mochten blij zijn dat ze aan het einde van de eerste helft ontsnapten aan een penalty na een overduidelijke duwfout. Na de onderbreking namen de Flames het commando over met verschillende doelrijpe kansen, maar met nog een kwartwedstrijd te gaan scoorde de ingevallen Maria Plattner (65.) tegen de gang van het spel in. Die voorsprong gaf Oostenrijk nadien niet meer uit handen. Serneels onthulde maandag zijn 23-koppige selectie voor het EK, wat een nieuwe fase inluidde van de voorbereiding. Voor het vertrek naar Engeland zullen de Red Flames het nog vriendschappelijk opnemen tegen Luxemburg (28 juni). Op het EK spelen ze hun eerste groepswedstrijd op zondag 10 juli tegen IJsland in Manchester. Daarna volgen in groep D duels tegen Frankrijk (14 juli in Rotherham) en Italië (18 juli in Manchester).