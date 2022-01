Na veel getouwtrek over het afstaan van geselecteerden, begint deze week het toernooi om de Afrika Cup. Kameroen trapt zondag om 17.00 uur als gastland af tegen Burkina Faso. Een blik op de favorieten voor de eindzege, de sterspelers die in actie komen en de mogelijke outsiders voor de titel.

Algerije: de prijzenpakker

...

Algerije: de prijzenpakkerRegerend kampioen van Afrika en een paar weken geleden nog winnaar van de Arab Cup. Algerije beleeft hoogtijdagen onder bondscoach Djamel Belmadi (45). De voormalige middenvelder van onder meer Olympique Marseille, Manchester City en Southampton was eerder succesvol als trainer van het Qatarese Al-Duhail, waarmee hij tussen 2015 en 2018 zeven van de mogelijke twaalf prijzen pakte. Belmadi volgde in 2018 het Algerijnse icoon Rabah Madjer op als bondscoach. Het eerste jaar verliep onrustig. Na een moeizaam verlopen kwalificatiefase voor de Afrika Cup-eindronde van 2019 leek het erop dat Belmadi na Milovan Rajevac, Georges Leekens, Lucas Alcaraz en Madjer de volgende trainer zou worden die na een paar duels zijn koffers kon pakken. Als underdog vocht Algerije zich tijdens de vorige editie naar de finale. In het hele toernooi kreeg het maar twee doelpunten tegen; de eerste pas in de kwartfinale tegen Ivoorkust. Net als in de groepsfase wonnen de Algerijnen in de finale met 1-0 van het zwaar favoriet geachte Senegal.Vóór de defensie is het uitkijken naar Ismaël Bennacer, de controleur die in 2019 tot de beste speler van het toernooi werd uitgeroepen en met zijn prestaties een transfer naar AC Milan afdwong. Riyad Mahrez is de grote ster en captain van Algerije. Met Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach), Aïssa Mandi (Villarreal) en Youcef Atal (OGC Nice) staan achterin drie spelers uit een Europese topcompetitie. In de voorhoede heeft Belmadi de keus uit onder anderen Saïd Benrahma (West Ham United), Islam Slimani (Olympique Lyonnais), Adam Ounas (Napoli) en de in Qatar voetballende dertigers Yacine Brahimi en Baghdad Bounedjah, matchwinner in de finale van twee jaar geleden.Senegal: de imposante sterrencastSenegal is momenteel met de twintigste plaats het hoogst genoteerde Afrikaanse land op de FIFA-ranking. De verwachtingen rond de ploeg zijn al jaren hooggespannen. Bondscoach Aliou Cissé, aan het bewind sinds 2015, kan putten uit een prachtig arsenaal aan spelers. Liverpool-aanvaller Sadio Mané en Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly zijn de uithangborden. In hun kielzog zijn de voorbije jaren tal van Senegalese talenten opgestaan. De Leeuwen van Teranga presteren al jaren op een constant niveau. Dit jaar plaatste het team zich vrij gemakkelijk voor de play-offs om een WK-ticket. In 2019 in Egypte bereikte de ploeg als topfavoriet zoals voorspeld de eindstrijd. Vreemd genoeg kreeg Senegal tijdens het hele toernooi maar twee doelpunten tegen: zowel in de groepsfase als in de finale één treffer van Algerije. In het pouleduel moest Chelsea-goalie Édouard Mendy vissen, terwijl in de finale zijn concurrent Alfred Gomis (Stade Rennais) onder de lat stond. Cissé is een van de weinige Afrikaanse bondscoaches die over twee topkeepers beschikken.Ook in alle andere linies staan in Europa bekende spelers. Koulibaly en Abdou Diallo (Paris Saint-Germain) vormen een centraal duo in de defensie, rechtsback is Bayern München-reserve Bouna Sarr en op links is Saliou Ciss (AS Nancy) een vaste waarde. Idrissa Gueye is een belangrijke pion op het middenveld. Hij is bij PSG de balveroveraar in de rug van Messi, Neymar en Mbappé, en heeft als international dezelfde functie. Voorin staan bij Senegal de artiesten. Mané heeft vaak een vrije rol, terwijl voor de vleugels onder anderen Ismaïla Sarr (Watford), Keita Baldé (Cagliari) en Bamba Dieng (Marseille) in aanmerking komen. In de spits staat vaak een fysiek sterk aanspeelpunt en afmaker. Famara Diédhiou, van de Turkse club Alanyaspor, was het voorbije half jaar succesvol in die rol. Overigens mist Sarr, de smaakmaker van Watford, het begin van het toernooi door een knieblessure. Hij is waarschijnlijk pas vanaf de kwartfinale inzetbaar.Kameroen: het nerveuze gastlandVoor de bondscoach van Kameroen bleek het geen enkel probleem dat Andre Onana negen maanden niet had gekeept. Negen dagen na afloop van zijn dopingschorsing stond de doelman op 13 november gelijk in de basis tijdens het WK-kwalificatieduel met Malawi. Onana hield de nul en deed dat drie dagen later opnieuw in de allesbeslissende kraker tegen Ivoorkust. Dankzij de twee zeges plaatste Kameroen zich voor de play-offs om een WK-ticket. Voor bondscoach António Conceição is de Ajacied een onmisbare pion in de jacht op de zesde Afrikaanse titel. Als opvolger van Clarence Seedorf heeft de zestigjarige Portugees sinds zijn aanstelling, in september 2019, gehamerd op de defensieve discipline. Onana is het rustpunt achterin en heeft bij Ajax geleerd onder stressvolle omstandigheden te presteren. Dat hij direct het vertrouwen kreeg en vanuit het niets weer de plek innam van OFI Kreta-keeper Devis Epassy, was voor Conceição niet zo'n moeilijke beslissing. Onana keerde opmerkelijk fit terug. In de laatste acht duels hield Kameroen zes keer de nul.De achterhoede is dan ook het fundament van de ploeg. Achterin zijn Michael Ngadeu (AA Gent) en Collins Fai (Standard Luik) vertrouwde gezichten. Op het middenveld is André-Frank Zambo-Anguissa de belangrijkste speler. Hij kende een uitstekende eerste seizoenshelft bij Napoli, waar hij met zijn loopvermogen, kracht en dynamiek een geweldige aanvulling is gebleken. In de aanval is het aanbod groot. Vincent Aboubakar (Al Nassr), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern München) en Karl Toko Ekambi (Olympique Lyonnais) zijn als ervaren krachten weer van de partij, terwijl Christian Bassogog vier jaar geleden verrassend tot smaakmaker van Kameroen uitgroeide en werd uitgeroepen tot Speler van het Toernooi. Een uitverkiezing die hem als voetballer van het Deense Aalborg BK een financieel aantrekkelijke transfer naar China opleverde. Daar voetbalt Bassogog sinds dit jaar bij Shanghai Shenhua.Voor Conceição is de druk groot. Als trainer van het gastland heeft hij de opdracht gekregen minstens de finale te halen én zich daarna in maart te kwalificeren voor het WK. Bovendien weet hij de ogen op zich gericht van een icoon. Samuel Eto'o is drie weken geleden verkozen tot voorzitter van de voetbalbond van Kameroen.MarokkoElke vorm van egoïsme uit het team werken. Bondscoach Vahid Halilhodzic is de strijd met de vedetten aangegaan. Het resulteerde in het niet langer oproepen van onder anderen Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui. Halilhodzic heeft van Marokko een hardwerkende eenheid gemaakt waarin de verdedigende afspraken heilig zijn. In negen van de tien duels in 2021 scoorde de tegenstander niet. Achraf Hakimi is de grote publiekstrekker van het team. Voormalig Club Brugge-speler Sofyan Amrabat is belangrijk als breker op het middenveld. Een opvallende naam in de aanvankelijke selectie was Barcelona-aanvaller Abde Ezde. Hij bedankte echter voor de invitatie na tussenkomst van de Spaanse bond. Halilhodzic riep de in Amsterdam opgegroeide Tarik Tissoudali (KAA Gent) op als vervanger.GhanaGhana is teruggevallen op de trainer die het land in 2010 naar de finale om de Afrika Cup én de kwartfinale van het WK leidde. Onder de hoede van Milovan Rajevac hoopt de Ghanese bond dat de ploeg deze keer verder komt dan de achtste finale van twee jaar geleden. Ghana is normaal gesproken een zekerheid bij de beste vier. Tijdens zes van de laatste zeven edities haalde het de halve finale. Jordan Ayew (Crystal Palace), André Ayew (Al-Sadd) en Thomas Partey (Arsenal) zijn de bekendste spelers. De pas negentienjarige Kamaldeen Sulemana (Stade Rennais) kan als dribbelaar tot een van de smaakmakers van het toernooi uitgroeien. IvoorkustAls assistent van Hervé Renard was Patrice Beaumelle (43) in 2015 van dichtbij betrokken bij de Afrika Cup-zege van Ivoorkust. In maart 2020 kreeg hij als hoofdcoach de verantwoordelijkheid over de selectie. Beaumelle had een jaar eerder besloten zelfstandig verder te gaan en het verzoek van Renard hem als assistent te vergezellen bij het bondscoachschap van Saoedi-Arabië naast zich neer te leggen. Dat de Fransman nog altijd de leiding heeft over de Ivorianen, mag een klein wonder heten. Ivoorkust wist zich niet te plaatsen voor de play-offs om een WK-ticket. Tijdens het toernooi om de Afrika Cup wordt van Beaumelle minstens een plek in de halve finale verwacht. Het is een van de voorwaarden voor contractverlenging. Qua spelersmateriaal mag van De Olifanten het een en ander worden verwacht. De vroege uitschakeling voor het WK zal meespelen als extra motivatie. Met Nicolas Pépé (Arsenal), Champions League-topscorer Sébastien Haller en Crystal Palace-vedette Wilfried Zaha is een prachtige voorhoede te maken. Franck Kessié is een dragende kracht bij AC Milan, Ibrahim Sangaré ontwikkelt zich goed bij PSV en Jean Michael Seri is als basisspeler belangrijk bij Fulham. Willy Boly (Wolverhampton Wanderers), Eric Bailly (Manchester United), Odilon Kossounou (Bayer Leverkusen), Serge Aurier (Villarreal) en Maxwel Cornet (Burnley) zijn vijf van de beschikbare verdedigers.MaliMali wordt opvallend vaak genoemd als potentiële outsider. De West-Afrikanen kwamen tijdens de afgelopen drie edities niet verder dan de groepsfase of de achtste finale, maar scouts weten het land al lange tijd te vinden. De afgelopen jaren hebben tal van Malinese jeugdspelers hun weg gevonden naar Europa. Amadou Haidara, Mohamed Camara en Diadie Samassékou werden bijvoorbeeld gescout door Red Bull Salzburg. Haidara voetbalt sinds 2019 voor RB Leipzig en Samassékou maakte in hetzelfde jaar de overstap naar Hoffenheim. Yves Bissouma heeft zich op het middenveld van Brighton & Hove Albion in de kijker gespeeld van de topclubs in de Premier League en Moussa Djenepo staat onder contract bij Southampton. Verder is het uitkijken naar de Traoré's op het veld. Er zijn er liefst vijf geselecteerd, van wie er doorgaans vier een basisplaats hebben. Hamari Traoré (Stade Rennais) is de rechtsback, Charles Traoré (FC Nantes) staat op de linkervleugel, Adama Malouda Traoré (Sheriff Tiraspol) is de rechtsbuiten en Adama Noss Traoré (Hatayspor) een dynamische middenvelder die het spel van Mali vormgeeft.De laatste vijf edities