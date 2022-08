Na de Jupiler Pro League beginnen ook de Europese competities mondjesmaat aan het nieuwe seizoen. Vanavond start de Bundesliga met de wedstrijd tussen Eintracht Frankfurt en Bayern München.

De topfavoriet: een onberekenbaar Bayern

De vraag is niet alleen of Bayern kampioen wordt, maar wel wanneer. De suprematie van de recordkampioen is zo groot dat het telkens weer een saaie competitie dreigt te worden. Dat is ook nu de verwachting. Ondanks het vertrek van Robert Lewandowski naar Barcelona. Bayern investeerde 170,5 miljoen euro in nieuwe spelers en geeft de indruk dat het zonder de Poolse spits nog onberekenbaarder is dan vroeger. Voor het eerst sinds lang zal Bayern zonder specifieke spits aantreden. Dat moet tot meer variatie leiden.

De zware investeringen verhogen de druk op Julian Nagelsmann. De 34-jarige trainer werd vorig seizoen kampioen, maar struikelde voortijdig in de Champions League. Dat werd hem aangerekend. Nagelsmann zou niet autoritair genoeg zijn en vooral kordaatheid missen in de omgang met topspelers. Bovendien is er de vaststelling dat jonge spelers zich onder hem onvoldoende ontwikkelen. Maar het vertrouwen in de trainer, die tot medio 2026 vastligt, blijft. Alleen zal hij dit seizoen meer moeten halen dan alleen de titel.

De concurrent: altijd maar weer Borussia Dortmund

De laatste tien seizoenen eindigde Borussia Dortmund zes keer als tweede. Het investeerde opnieuw fors in nieuwe spelers, al is er het vertrek van Erling Haaland naar Manchester City. Dat moet worden gecompenseerd door de komst van Karim Adeyemi van Red Bull Salzburg en Sébastien Haller van Ajax die door een tumor nu wel maanden niet beschikbaar is. Er wordt naar een nieuwe spits gezocht.

De verdediging werd na de komst van Niklas Süle (Bayern) en Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) stabieler. Vorig seizoen werden er te veel tegendoelpunten geïncasseerd. Borussia Dortmund is aan een nieuw luik in zijn geschiedenis begonnen, met Edin Terzic als trainer. Hij moet de ploeg beter maken en de jeugd laten doorstromen. Maar als het kan ook een titel halen.

Youssoufa Moukoko © GETTY

Het talent: sensatie Youssoufa Moukoko

Youssoufa Moukoko was zestien jaar en één dag toen hij op 21 november 2020 in de Bundesliga voor Borussia Dortmund tegen Hertha BSC voor Borussia Dortmund debuteerde. Hij scoorde een maand later zijn eerste goal. Vervolgens bleef de in Kameroen geboren linksvoetige aanvaller wat hangen. Nu bloeide hij tijdens de voorbereidingswedstrijd onder de nieuwe trainer Edin Terzic helemaal open. Hij klopt nadrukkelijk aan de poort van de eerste ploeg. Tenzij Borussia hem zou uitlenen.

De transfer: David Raum, van tweede klasse naar de top

Bayern München betaalde aan Juventus 70 miljoen euro voor Matthijs de Ligt. De Nederlander moet de leider van de defensie worden en het spel van achteruit mee sturen. Maar de meest begeerde voetballer binnen de Bundesliga was linksachter David Raum. Hij stond hoog op de verlanglijst van zowel Bayern als Borussia Dortmund. Maar Raum koos uiteindelijk voor RB Leipzig. Twee seizoenen geleden speelde hij nog bij tweedeklasser Greuther Fürth, om dan medio 2021 de overstap te maken naar Hoffenheim. Zijn merkwaarde was intussen gestegen van vijf naar 20 miljoen euro. Raum, die negen keer voor de nationale ploeg uitkwam, heeft een uitstekende linker en verstuurt vanaf de flank scherp aangesneden voorzetten.

David Raum © GETTY

Opvallend: nieuw recordaantal toeschouwers?

Geen competitie in de wereld trekt zoveel volk als de Bundesliga. Het gemiddeld aantal toeschouwers ligt ieder seizoen rond de 42.000, al waren het er vorig seizoen door corona maar 22.353. Het hoogste aantal toeschouwers werd in het seizoen 2011/12 bereikt toen er gemiddeld 45.130 mensen kwamen.

Wordt dit aantal nu overtroffen? Veel heeft ook te maken met de capaciteit in de stadions. Wat dat betreft zijn de twee clubs die promoveerden een aanwinst. De arena van Schalke 04 kan 62.271 mensen herbergen, die van Werder Bremen 42.100. Aanzienlijk meer dan de twee clubs die degradeerden: Arminia Bielefled (26.500) en Greuther Fürth (16.600).

