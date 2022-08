Na de Jupiler Pro League beginnen ook de grote Europese competities mondjesmaat aan het nieuwe seizoen. Vandaag blikken we vooruit op het nieuwe jaar in de Eredivisie. Kan Ajax zijn dominantie behouden of komt PSV echt eens zwaar opzetten?

Topfavoriet: Ajax

Drie jaar lang zorgden Erik Ten Hag en Marc Overmars voor continuïteit in de Nederlandse hoofdstad door telkens de titel te pakken. Dit seizoen staat Ajax voor het eerst sinds lang voor een transitieseizoen, waarbij Ten Hag na zijn vertrek naar Manchester vervangen werd door Alfred Schreuder.

Dat gaat uiteraard gepaard met onzekerheid, ook omdat Ajax naar jaarlijkse gewoonte weer veel verleidelijke aanbiedingen kreeg om spelers te verkopen, een uitdaging voor de opvolgers van Overmars. Zo kon het duo Huntelaar-Hamstra niet verhinderen dat Lisandro Martínez met Ten Hag mee naar United trok, al maakt de prijs van 57 miljoen veel goed. Ook Sébastien Haller en Ryan Gravenberch verlieten Amsterdam voor aanzienlijke sommen. Het pijnlijkste vertrek was misschien wel dat van rechtsachter Noussair Mazraoui, het jeugdproduct dat na drie seizoenen transfervrij naar Bayern trok. Tijdens de Johan Cruijff Schaal tegen concurrent PSV afgelopen weekend werd ook duidelijk dat Ajax vooral achterin nog werk aan de winkel heeft.

Toch zou het overdreven zijn om te stellen dat er paniek heerst. De uitgaande transfers werden gecompenseerd door enkele fraaie nieuwkomers. Zo werd Steven Bergwijn naar de hoofdstad gelokt en kwam jonge spits Brian Brobbey definitief over van Leipzig. Owen Wijndal, die al enkele seizoenen steevast één van de beste verdedigers van de eredivisie is, maakte de overstap van AZ, aangevuld door de linksachter van Europa League-finalist Rangers, Calvin Bassey.

Zo lijkt Ajax vooral te proberen om Overmars' manier van zakendoen verder te zetten. Belangrijk is ook dat ondanks de vele transfers enkele cruciale spelers lijken te blijven. Ook van Schreuder wordt verwacht dat hij de lijn van Ten Hag, bij wie hij ooit nog T2 was, zal doorzetten. Zo wordt de zomer van de verandering bij Ajax toch ook vooral een van consistentie. Waarom zouden ze tenslotte willen sleutelen aan een model dat zoveel succes opleverde.

© GETTY

Concurrent: PSV

Het wordt het eerste seizoen van voetbalicoon Ruud van Nistelrooij als T1 van zijn geliefde PSV, dat zoals altijd de grootste uitdager van Ajax lijkt te gaan worden. Spectaculaire inkomende transfers als die van Guus Til, direct goed voor een hattrick tegen Ajax afgelopen weekend, en de jonge Xavi Simons geven het Phillips-stadion hoop. Oude bekende Luuk De Jong werd ook teruggehaald, wat PSV meer diepte geeft in de spits. Daarover staan voorlopig weinig grote verliezen: Mario Götze en Ritsu Doan zijn de enige ietwat belangrijke spelers die vertrokken zijn. De kern oogt dus stabiel.

Als de Eindhovenaars toppers als Noni Madueke, Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré kunnen houden, ziet de toekomst er rooskleurig uit, des te meer omdat Ajax zowel op als naast het veld grote veranderingen heeft doorgemaakt, waardoor het misschien wat trager op gang zal komen. Afgelopen jaren schoot PSV net te kort om Ajax te kloppen. Maar dit PSV blijft de uitdager van een steeds almachtiger Ajax.

Groot talent: Johan Bakayoko

Bij Jong PSV speelde de 18-jarige Bakayoko de tweede klasse van Nederland op een hoopje. Op het einde van het seizoen werd hij dan ook verkozen tot grootste talent van die competitie. Dit jaar moet de jonge Belg het waarmaken voor de eerste ploeg. Vermoedelijk zal Van Nistelrooij hem voorlopig eerder als back-up gebruiken als Gakpo of Madueke zouden uitvallen, wat bij die tweede momenteel al het geval is. Daardoor kwam Bakayoko ietwat onverwacht aan de basis in de supercup tegen Ajax. Bakayoko kon niet overtuigen, maar met het drukke WK-seizoen voor de boeg zal hij ongetwijfeld nog kansen krijgen.

© GETTY

De transfer: Zinho Vanheusden

Het wordt uitkijken uit naar de prestaties van Zinho Vanheusden in de Eredivisie. De jonge Belg gold ooit als één van de grootste talenten op de Belgische velden, maar door zijn vele blessures heeft hij zijn bij vlagen uitstekende spel nog niet op lange termijn kunnen tonen. Vorig jaar werd hij door Inter uitgeleend aan Genoa, waar hij opnieuw mede door blessureleed maar 14 in actie kwam bij de club die uiteindelijk degradeerde. Dit jaar krijgt hij bij AZ een nieuwe kans in een technische competitie die gezien zijn voetballend vermogen en rust aan de bal goed bij hem lijkt te passen.

Opvallend: Het ambitieuze Sittard

Met de komst van Burak Yilmaz gooit Fortuna Sittard hoge ogen op de transfermarkt. Met 187 stuks is Yilmaz één van de meest succesvolle spitsen in de geschiedenis van de Turkse Süperlig. Zijn transfer naar een kleine Nederlandse club als Sittard is dan ook een enorme verrassing. Toen vorig jaar zijn contract bij Lille afliep kon de Turk grof geld gaan verdienen in de MLS of de Emiraten, maar zijn goede band met het Turkse bestuur van Sittard haalde hem naar daar. De transfer is een statement dat de ambities van de club in de verf zet. Zo zou Sittard eindelijk een seizoen moeten kunnen spelen zonder degradatiezorgen.

Topfavoriet: AjaxDrie jaar lang zorgden Erik Ten Hag en Marc Overmars voor continuïteit in de Nederlandse hoofdstad door telkens de titel te pakken. Dit seizoen staat Ajax voor het eerst sinds lang voor een transitieseizoen, waarbij Ten Hag na zijn vertrek naar Manchester vervangen werd door Alfred Schreuder.Dat gaat uiteraard gepaard met onzekerheid, ook omdat Ajax naar jaarlijkse gewoonte weer veel verleidelijke aanbiedingen kreeg om spelers te verkopen, een uitdaging voor de opvolgers van Overmars. Zo kon het duo Huntelaar-Hamstra niet verhinderen dat Lisandro Martínez met Ten Hag mee naar United trok, al maakt de prijs van 57 miljoen veel goed. Ook Sébastien Haller en Ryan Gravenberch verlieten Amsterdam voor aanzienlijke sommen. Het pijnlijkste vertrek was misschien wel dat van rechtsachter Noussair Mazraoui, het jeugdproduct dat na drie seizoenen transfervrij naar Bayern trok. Tijdens de Johan Cruijff Schaal tegen concurrent PSV afgelopen weekend werd ook duidelijk dat Ajax vooral achterin nog werk aan de winkel heeft.Toch zou het overdreven zijn om te stellen dat er paniek heerst. De uitgaande transfers werden gecompenseerd door enkele fraaie nieuwkomers. Zo werd Steven Bergwijn naar de hoofdstad gelokt en kwam jonge spits Brian Brobbey definitief over van Leipzig. Owen Wijndal, die al enkele seizoenen steevast één van de beste verdedigers van de eredivisie is, maakte de overstap van AZ, aangevuld door de linksachter van Europa League-finalist Rangers, Calvin Bassey.Zo lijkt Ajax vooral te proberen om Overmars' manier van zakendoen verder te zetten. Belangrijk is ook dat ondanks de vele transfers enkele cruciale spelers lijken te blijven. Ook van Schreuder wordt verwacht dat hij de lijn van Ten Hag, bij wie hij ooit nog T2 was, zal doorzetten. Zo wordt de zomer van de verandering bij Ajax toch ook vooral een van consistentie. Waarom zouden ze tenslotte willen sleutelen aan een model dat zoveel succes opleverde.Concurrent: PSVHet wordt het eerste seizoen van voetbalicoon Ruud van Nistelrooij als T1 van zijn geliefde PSV, dat zoals altijd de grootste uitdager van Ajax lijkt te gaan worden. Spectaculaire inkomende transfers als die van Guus Til, direct goed voor een hattrick tegen Ajax afgelopen weekend, en de jonge Xavi Simons geven het Phillips-stadion hoop. Oude bekende Luuk De Jong werd ook teruggehaald, wat PSV meer diepte geeft in de spits. Daarover staan voorlopig weinig grote verliezen: Mario Götze en Ritsu Doan zijn de enige ietwat belangrijke spelers die vertrokken zijn. De kern oogt dus stabiel.Als de Eindhovenaars toppers als Noni Madueke, Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré kunnen houden, ziet de toekomst er rooskleurig uit, des te meer omdat Ajax zowel op als naast het veld grote veranderingen heeft doorgemaakt, waardoor het misschien wat trager op gang zal komen. Afgelopen jaren schoot PSV net te kort om Ajax te kloppen. Maar dit PSV blijft de uitdager van een steeds almachtiger Ajax.Groot talent: Johan Bakayoko Bij Jong PSV speelde de 18-jarige Bakayoko de tweede klasse van Nederland op een hoopje. Op het einde van het seizoen werd hij dan ook verkozen tot grootste talent van die competitie. Dit jaar moet de jonge Belg het waarmaken voor de eerste ploeg. Vermoedelijk zal Van Nistelrooij hem voorlopig eerder als back-up gebruiken als Gakpo of Madueke zouden uitvallen, wat bij die tweede momenteel al het geval is. Daardoor kwam Bakayoko ietwat onverwacht aan de basis in de supercup tegen Ajax. Bakayoko kon niet overtuigen, maar met het drukke WK-seizoen voor de boeg zal hij ongetwijfeld nog kansen krijgen.De transfer: Zinho VanheusdenHet wordt uitkijken uit naar de prestaties van Zinho Vanheusden in de Eredivisie. De jonge Belg gold ooit als één van de grootste talenten op de Belgische velden, maar door zijn vele blessures heeft hij zijn bij vlagen uitstekende spel nog niet op lange termijn kunnen tonen. Vorig jaar werd hij door Inter uitgeleend aan Genoa, waar hij opnieuw mede door blessureleed maar 14 in actie kwam bij de club die uiteindelijk degradeerde. Dit jaar krijgt hij bij AZ een nieuwe kans in een technische competitie die gezien zijn voetballend vermogen en rust aan de bal goed bij hem lijkt te passen.Opvallend: Het ambitieuze SittardMet de komst van Burak Yilmaz gooit Fortuna Sittard hoge ogen op de transfermarkt. Met 187 stuks is Yilmaz één van de meest succesvolle spitsen in de geschiedenis van de Turkse Süperlig. Zijn transfer naar een kleine Nederlandse club als Sittard is dan ook een enorme verrassing. Toen vorig jaar zijn contract bij Lille afliep kon de Turk grof geld gaan verdienen in de MLS of de Emiraten, maar zijn goede band met het Turkse bestuur van Sittard haalde hem naar daar. De transfer is een statement dat de ambities van de club in de verf zet. Zo zou Sittard eindelijk een seizoen moeten kunnen spelen zonder degradatiezorgen.