Na de Jupiler Pro League beginnen ook de grote Europese competities mondjesmaat aan het nieuwe seizoen. Vandaag blikken we vooruit op het nieuwe jaar in La Liga, waar het maar tussen twee clubs zal gaan.

De topfavoriet: eindelijk een tweede titel op rij voor Real?

Florentino Pérez' droom is tot een einde gekomen. Het was een mooie troostprijs om Real opnieuw de Champions League te zien winnen, maar de Madrileense voorzitter was niet blij met de beslissing van Kylian Mbappé om niet naar de Spaanse hoofdstad te komen maar een nieuw contract te tekenen bij PSG. Het is dus zonder de Fransman, maar met een kern van Europese kampioenen en versterkt door de veelbelovende Aurélien Tchouameni dat Real zich opmaakt om enkele titels te verdedigen, en om individuele prijzen te verzamelen. Karim Benzema en Thibaut Courtois, die het voorbije seizoen een dominante rol hebben gespeeld, zouden binnenkort eindelijk een grote award moeten krijgen, waarmee ze de heerschappij van Real van de laatste jaren gewoon verderzetten.

Real zal moeten proberen zijn nationale kroon te behouden voordat het weer Europa gaat veroveren. Een complexe taak, aangezien het Witte Huis er in de afgelopen dertig jaar slechts eenmaal in geslaagd is de Spaanse titel te verlengen (in 2007 en 2008). Het is in schril contrast met de heerschappij van de Koninklijke in de Champions League.

De uitdager: het gepoker bij Barcelona

Het lijkt precies op all-in, waarbij alle bezittingen worden verkocht om toch maar wat geld te hebben voor grote transfers. Het succes is onzeker, maar wordt wel verwacht van coach Xavi nadat Barcelona bijna 200 miljoen euro uitgaf aan nieuwe namen, terwijl het in enorme financiële problemen zit. De club heeft een deel van zijn historische elegantie verloren in een poging om zijn plaats aan de top van de tafel terug te winnen. En daarvoor wil het alles inzetten, getuige ook de chantagezaak bij Frenkie de Jong wiens contract ontbonden zal worden. Als La Liga uiteindelijk de plannen van Joan Laporta goedkeurt, zullen de Catalanen beschikken over een indrukwekkende armada, met de Poolse spits Robert Lewandowski als boegbeeld.

Naast de voormalige doelpuntenmachine van Bayern kon Xavi vervolgens rekenen op de komst van Franck Kessié in het hart van het spel, Raphinha op de flanken en Jules Koundé en Andreas Christensen achterin. En dan wordt de naam van Bernardo Silva ook genoemd in Camp Nou. Met zo'n financiële risico's is winnen niet langer een optie, maar een verplichting.

© GETTY

Het talent: de nieuwe ring van Mohamed-Ali Cho

Onder het grote aantal talenten dat Frankrijk bijna op industriële wijze voortbrengt, heeft Mohamed-Ali Cho het afgelopen seizoen zijn plaatsje veroverd. De in 2004 geboren aanvaller heeft al meer dan vijftig optredens in Ligue 1 in de kleuren van Angers achter de rug. Het bleek genoeg om Real Sociedad te overtuigen hem naar het noorden van Spanje te halen voor 11 miljoen euro. Hij heeft misschien maar vier keer gescoord, maar de aanvaller zorgde meer voor angst bij de verdedigers dan ballen in het netje. De Basken hebben onder meer Marseille, Betis en Salzburg voorbij moeten dribbelen in de zoektocht naar de nieuwe Antoine Griezmann.

De transfer: Axel Witsel moet knokken

Axel Witsel, die contractvrij en daarom zeer gewild was, stond op een bepaald moment dicht bij een overstap naar Marseille, maar werd uiteindelijk overgehaald door de immer gepassioneerde aanpak van Diego Simeone. El Cholo heeft een eigen wil en ziet de Rode Duivel duidelijk niet alleen als een optie in het hart van zijn middenveld. De Argentijnse coach heeft zijn nieuwe Belg in de aanloop naar de competitie als verdediger gebruikt en heeft hem met succes kunnen overtuigen om hetzelfde te doen in de rest van het seizoen. Het was een goed idee om Roberto Martínez een indirecte stimulans te geven in de aanloop naar het komende WK, om de last te verlichten van een Belgische ploeg met kopzorgen achterin.

© GETTY

Opvallend: 40 jaar, maar niet denken aan stoppen

Toen José Mourinho in januari 2013 de duimblessure van Iker Casillas gebruikte om Diego Lopez naar Real te transfereren, verklaarde de Special One al snel dat hij de nieuwkomer beter vond dan de legendarische doelman van het Witte Huis. Terwijl Casillas later weer in het Madrileense doel werd geïnstalleerd om de tiende CL te winnen, heeft de transfer ook Lopez een grote duw in de rug gegeven.

Na zijn vertrek naar AC Milan en een lange periode bij Espanyol, werd de doelman afgelopen november 40 jaar en kreeg hij een paar maanden later een nieuw contract aangeboden. Nu bij Rayo Vallecano heeft hij nog maar 13 partijen te gaan om de grens van 400 wedstrijden in La Liga te bereiken. Lukt dat nog dit seizoen?

