Na de Jupiler Pro League beginnen ook de grote Europese competities mondjesmaat aan het nieuwe seizoen. Vandaag blikken we vooruit op het nieuwe jaar in de Ligue 1. Gaat een vernieuwd PSG opnieuw met de titel lopen?

De favoriet: een eindelijk georganiseerd PSG?

Is er iets veranderd in de Franse hoofdstad? Voor het eerst sinds lange tijd lijken de transfers van PSG coherent en zelden overbetaald. Meer gericht op het bouwen van een team dan het samenbrengen van een onsamenhangend hoopje sterren. De nieuwe richting komt uit van Luis Campos, voormalig sportief directeur van Monaco en Lille, de laatste twee ploegen die PSG het kampioenschap hebben ontnomen. De Portugees, die vaak wordt omschreven als een van de beste scouts ter wereld, staat achter de komst naar de hoofdstad van coach Christophe Galtier, veel minder glamoureus dan zijn voorgangers, maar een gevestigde waarde binnen de Franse trainerswereld.

De Fransman lijkt de basis te leggen voor een hecht collectief, waarin Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé kunnen worden geïntegreerd. Er wordt zelfs gezegd dat de Braziliaan scherper is dan ooit sinds zijn aankomst in de hoofdstad. Is het genoeg om eindelijk die trofee met de grote oren te pakken?

De uitdager: de terugkeer van Lyon

Terwijl Marseille nog steeds zijn weg probeert te vinden onder de nieuwe coach Igor Tudor, zou het andere Olympique wel eens kunnen terugkeren op het podium van het Franse voetbal na een lastig seizoen. De mercato heeft aangename vleugjes nostalgie voor de fans van Les Gones, die hun voormalige spits Alexandre Lacazette en wereldkampioen Corentin Tolisso met een glimlach zagen terugkeren . Jong talent Johann Lepenant en Ajaccio-verdediger Nicolas Tagliafico vervolledigen een opwindende mercato, die van OL de nummer één uitdager van de Parijzenaars zou kunnen maken. Maar let ook op het Monaco van Philippe Clement, versterkt door de komst van de Japanner Takumi Minamino, en OGC Nice, dat ervan droomt om eindelijk zijn hoge ambities waar te maken onder de Zwitserse coach Lucien Favre, die terug is aan de Côte d'Azur.

De terugkeer van Lacazette werd op veel gejuich onthaald bij de supporters © GETTY

Het talent: Branco jaagt op records

Er was een zekere moed van de scouting van Toulouse voor nodig om te denken dat een speler met negen doelpunten en tien assists in de Nederlandse competitie, op 25-jarige leeftijd, de sterke man van de promotie naar de Ligue 1 zou kunnen worden. Na een jaar van aanpassing in de rozenstad is Branco van den Boomen onder Philippe Montanier geëxplodeerd. Hij werd gestigmatiseerd voor zijn voetbal en beschuldigd van te defensief te zijn tijdens zijn tijd bij Standard, maar vorig seizoen bood de Normandiër een sprankelend spel met zijn spectaculaire Nederlander aan het roer. Zijn uitzonderlijke het seizoen met 12 doelpunten 21 assists te geven, doet het beste verhopen voor hem op het hoogste niveau.

De transfer: Arthur Theate

De komst van Arthur Theate naar Bretagne is de duurste transfer in Ligue 1, gezien het feit dat PSG op een eigen planeet leeft. Het bewijs dat het potentieel en de energie van de jonge Rode Duivel de managers van Rennes hebben overgehaald, maar het is ook het symbool van de ambities van de club die wordt geleid door de familie Pinault, een van de rijkste van Frankrijk. Na vorig seizoen onderaan de ranglijst te zijn geëindigd, zijn de Bretoenen weer terug in de jacht op de bovenste plaatsen van de Franse top, met een jonge en spectaculaire ploeg onder leiding van Bruno Génésio, die weer in de schijnwerpers staat na een moeilijke periode bij Lyon en een lucratief avontuur in China. Bijzonder telegeniek dankzij hun explosieve en elkaar aanvullende jonge aanvallende talenten, heeft Stade Rennais een tweede Duivel aan hun formule toegevoegd om eindelijk de weg naar de Champions League te vinden.

Amazing feeling to score my first goal in my first game in front of the fans 🙏🏼🦁🔴⚫ #LeMondeOuRien pic.twitter.com/BLzxyVarWZ — Theate Arthur (@ArthurTheate) July 31, 2022

Opvallend: Jupiler en champagne

Is het de nabijheid van de grens die zoveel Belgen naar de Champagnestreek lokt? Feit blijft dat bij Stade de Reims, waar Will Still na zijn periode bij Standard is teruggekeerd in de staf, een duidelijke liefde voor de Jupiler Pro League heerst. Deze zomer waren het de sterke Eupenverdediger Emmanuel Agbadou en de ongrijpbare Junya Ito die een kolonie Belgen aanvulden die al bestond uit Nicolas Penneteau, Wout Faes, Thibault De Smet, Thomas Foket, Maxime Busi en Dereck Kutesa.

Is er iets veranderd in de Franse hoofdstad? Voor het eerst sinds lange tijd lijken de transfers van PSG coherent en zelden overbetaald. Meer gericht op het bouwen van een team dan het samenbrengen van een onsamenhangend hoopje sterren. De nieuwe richting komt uit van Luis Campos, voormalig sportief directeur van Monaco en Lille, de laatste twee ploegen die PSG het kampioenschap hebben ontnomen. De Portugees, die vaak wordt omschreven als een van de beste scouts ter wereld, staat achter de komst naar de hoofdstad van coach Christophe Galtier, veel minder glamoureus dan zijn voorgangers, maar een gevestigde waarde binnen de Franse trainerswereld. De Fransman lijkt de basis te leggen voor een hecht collectief, waarin Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé kunnen worden geïntegreerd. Er wordt zelfs gezegd dat de Braziliaan scherper is dan ooit sinds zijn aankomst in de hoofdstad. Is het genoeg om eindelijk die trofee met de grote oren te pakken? Terwijl Marseille nog steeds zijn weg probeert te vinden onder de nieuwe coach Igor Tudor, zou het andere Olympique wel eens kunnen terugkeren op het podium van het Franse voetbal na een lastig seizoen. De mercato heeft aangename vleugjes nostalgie voor de fans van Les Gones, die hun voormalige spits Alexandre Lacazette en wereldkampioen Corentin Tolisso met een glimlach zagen terugkeren . Jong talent Johann Lepenant en Ajaccio-verdediger Nicolas Tagliafico vervolledigen een opwindende mercato, die van OL de nummer één uitdager van de Parijzenaars zou kunnen maken. Maar let ook op het Monaco van Philippe Clement, versterkt door de komst van de Japanner Takumi Minamino, en OGC Nice, dat ervan droomt om eindelijk zijn hoge ambities waar te maken onder de Zwitserse coach Lucien Favre, die terug is aan de Côte d'Azur. Er was een zekere moed van de scouting van Toulouse voor nodig om te denken dat een speler met negen doelpunten en tien assists in de Nederlandse competitie, op 25-jarige leeftijd, de sterke man van de promotie naar de Ligue 1 zou kunnen worden. Na een jaar van aanpassing in de rozenstad is Branco van den Boomen onder Philippe Montanier geëxplodeerd. Hij werd gestigmatiseerd voor zijn voetbal en beschuldigd van te defensief te zijn tijdens zijn tijd bij Standard, maar vorig seizoen bood de Normandiër een sprankelend spel met zijn spectaculaire Nederlander aan het roer. Zijn uitzonderlijke het seizoen met 12 doelpunten 21 assists te geven, doet het beste verhopen voor hem op het hoogste niveau. De komst van Arthur Theate naar Bretagne is de duurste transfer in Ligue 1, gezien het feit dat PSG op een eigen planeet leeft. Het bewijs dat het potentieel en de energie van de jonge Rode Duivel de managers van Rennes hebben overgehaald, maar het is ook het symbool van de ambities van de club die wordt geleid door de familie Pinault, een van de rijkste van Frankrijk. Na vorig seizoen onderaan de ranglijst te zijn geëindigd, zijn de Bretoenen weer terug in de jacht op de bovenste plaatsen van de Franse top, met een jonge en spectaculaire ploeg onder leiding van Bruno Génésio, die weer in de schijnwerpers staat na een moeilijke periode bij Lyon en een lucratief avontuur in China. Bijzonder telegeniek dankzij hun explosieve en elkaar aanvullende jonge aanvallende talenten, heeft Stade Rennais een tweede Duivel aan hun formule toegevoegd om eindelijk de weg naar de Champions League te vinden. Is het de nabijheid van de grens die zoveel Belgen naar de Champagnestreek lokt? Feit blijft dat bij Stade de Reims, waar Will Still na zijn periode bij Standard is teruggekeerd in de staf, een duidelijke liefde voor de Jupiler Pro League heerst. Deze zomer waren het de sterke Eupenverdediger Emmanuel Agbadou en de ongrijpbare Junya Ito die een kolonie Belgen aanvulden die al bestond uit Nicolas Penneteau, Wout Faes, Thibault De Smet, Thomas Foket, Maxime Busi en Dereck Kutesa.