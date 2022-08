Na de Jupiler Pro League beginnen ook de grote Europese competities mondjesmaat aan het nieuwe seizoen. Vandaag blikken we vooruit op het nieuwe jaar in de Premier League. Daar lijkt nog altijd geen maat te staan op Man. City en Liverpool.

De topfavoriet: titel of Champions League voor Man. City?

Seizoen na seizoen doet Manchester City onder leiding van Pep Guardiola langs de kant en Kevin De Bruyne op het veld - de Rode Duivel lijkt ook de nieuwe kapitein van de ploeg te worden - mee voor alle prijzen. En dat al die tijd zonder een echte diepe spits. Sergio Agüero was dat in het begin nog wel, maar Gabriel Jesus kon niet in zijn voetsporen treden. Het spitsenprobleem werd met een zeventigtal miljoen opgelost door de komst van Erling Haaland, een van de beste spitsten ter wereld die bijna even doelpunten als wedstrijden telde voor Borussia Dortmund.

Alle excuses zijn nu weggewerkt: Manchester City moet dit seizoen de Champions League winnen. Het plaatje is helemaal compleet met de komst van de jonge Noor, ook al vertrok met Raheem Sterling een van hun beste spelers deze zomer naar Chelsea. Meer dan ooit zal de focus liggen op die beker met de grote oren. Waarom ze dan toch de topfavoriet zijn? Omdat Guardiola door de week zijn A-elftal kan opstellen in de CL en in het weekend met een B-ploeg in de meeste gevallen genoeg moet hebben om de winst binnen te halen.

De concurrent: Liverpool blijft jagen

De titel is een formaliteit voor Manchester City, maar hét grote doel voor de grote rivaal van de laatste jaren: Liverpool. Jürgen Klopp zag in de zomer Sadio Mané vertrekken naar Bayern, maar loste dat eenvoudigweg op met meer speelminuten voor winteraankoop Luis Diaz en met de grote transfer van Benficaspits Darwin Núñez deze zomer. Hij moet de evenknie worden van Haaland.

Dat Liverpool scherp uit de voorbereiding is gekomen, toonde het al tijdens de Community Shield tegen City, toen het met 3-1 won. Maar is de ploeg ook in de breedte even sterk als de Citizens? Alleszins zullen ze elkaar nauwelijks uit het oog verliezen, als we mogen afgaan op de eindstanden van de voorbije seizoenen. Het belooft weer een nagelbijter te worden.

Núñez scoorde meteen bij zijn eerste optreden voor Liverpool in de Community Shield. © GETTY

Het talent: Roméo Lavia mag zich bewijzen

Een groot Belgisch talent in de jeugd van Manchester City, we hoorden het al vaker. Denk maar aan Jason Denayer, die via een omweg zijn weg naar de top zoekt, of Mathias Bossaerts, die op zijn 25ste zelfs al stopte met voetballen. Het voorbije seizoen maakten we zo ook kennis met Roméo Lavia, de 17-jarige erg getalenteerde verdedigende middenvelder. Toen speelde hij alles in de jeugdcompetitie van de Premier League en mocht ook een paar keer opdraven voor de A-ploeg, waar hij meteen indruk maakte.

Maar doorbreken bij Manchester City als jeugdproduct is enorm lastig. In de voorbije seizoenen lukte het enkel Phil Foden, waardoor Lavia tijdens de zomer op zoek ging naar een ploeg waar hij wel aan de bak zou komen. Die zoektocht leidde hem bij Southampton, dat iets meer dan 12 miljoen euro voor hem op tafel legde. En wie weet speelt hij ooit echt voor Manchester City, want de club heeft een terugkoopoptie bedongen in de verkoop. Nu is het nog aan de jonge Belg om zich te laten zien in de Premier League.

De transfer: Gabriel Jesus lijkt bevrijd

Waren de verwachtingen te hoog of klikte het eigenlijk gewoon niet echt met Guardiola? Het is zoeken naar verklaringen waarom Gabriel Jesus nooit echt kon doorbreken bij Manchester City. De ondertussen al 25-jarige Braziliaan was dan ook toe aan een nieuw avontuur en tekende deze zomer bij Arsenal, waar hij met Mikel Arteta een oude bekende tegenkwam. De Gunners betaalden wel een stevige prijs voor de spits met 52 miljoen euro, maar ze zullen het zich nog niet beklaagd hebben. Jesus raasde namelijk als een komeet door de voorbereiding - net zoals de ploeg, trouwens. In vijf partijen scoorde hij maar liefst zeven keer. Kan de Braziliaan Arsenal bij de hand nemen en naar de Champions Leagueplaatsen loodsen?

Gabriel Jesus lijkt het helemaal naar zijn zin te hebben bij Arsenal. © GETTY

Opvallend: de miljoenen van Newcastle United?

Voor de eerste keer sinds lang komt de naam van Newcastle United ook nog eens prominent in beeld bij de voorbeschouwingen op het nieuwe seizoen. Niet omwille van het degradatiegevaar, maar omdat het misschien wel eens dé verrassing van het jaar kan worden en wie weet zelfs kan meestrijden voor de Europese tickets.

Newcastle United zit dan ook op een smak geld door de nieuwe eigenaars, maar daar is echter nog niet al te veel van te zien. Met Sven Botman (37 miljoen euro), Matt Targett (17) en doelman Nick Pope (11) haalde het al drie spelers, maar daar zitten nu nog geen echte namen tussen. Of zeker niet de namen die we verwachtten met het budget van The Magpies. Wanneer gaat het eindelijk zijn enorme miljoenen uitgeven? De naam die het meest circuleert is die van James Maddison, waar Newcastle maar liefst 60 miljoen euro veil voor zou hebben. Wie weet is de club dan echt vertrokken.

