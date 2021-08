Vanavond openen promovendus Brentford en Arsenal het nieuwe seizoen van de Premier League. Wat mogen we verwachten van de topploegen? Een overzicht.

Manchester City

Manchester City Aan het begin van het nieuwe seizoen lijkt niemand er eigenlijk aan te twijfelen: Manchester City, de regerende kampioen, zal ook dit jaar de titel pakken. Maar zal het dat ook opnieuw met een straatlengte voorsprong worden?Daar zullen ze alleszins wel alles aan doen bij de Sky Blues, zo bewijst de aankoop van Jack Grealish voor 117 miljoen euro en binnenkort waarschijnlijk ook die van Harry Kane voor een gelijkaardig bedrag. Ondertussen lijkt alles perfect in elkaar te passen bij Manchester City. In tegenstelling tot twee seizoenen geleden staat er nu een ijzersterke verdediging met John Stones en Ruben Dias. Op het middenveld is er keuze te over met Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, Phil Foden en eventueel ook Grealish. En vanvoor lijken de flanken al een tijdje dubbel of zelfs driedubbel bezet en komt er met Kane ook een oplossing voor de positie van diepe spits. Wie zal er dan nog iets kunnen doen aan de troepen van de Pep Guardiola?De Champions League kan echter voor meer spanning in de Premier League zorgen, want City zal dit jaar misschien wel eens alles kunnen zetten op de Europese titel. Zeker na de verloren finale van vorig seizoen, wanneer ze voor het eerst in de eindfase stonden.ChelseaDe grote uitdager van Manchester City? Bij Chelsea is het de vereiste dat zij dat dit jaar worden. Nog meer dan vorig seizoen lijken de Blues een volwaardige titelkandidaat te zijn, zeker na de komst van Romelu Lukaku. Want wat telt voor Manchester City is zeker ook waar voor Chelsea: op iedere positie telt de club twee toppers. Als je op de bank nog een Hakim Ziyech, Matteo Kovacic of Christian Pulisic hebt zitten, dan weet je wel genoeg. Maar voor Chelsea is het dit seizoen vooral zoeken naar regelmaat in de Premier League. Eerst winnen van Liverpool en Man. City, maar dan verliezen van Crystal Palace of Newcastle United, moet er het komende jaar uit bij Chelsea. Dan zal de Londense club zeker meedoen voor de titel, want grote baas Roman Abramovitsj zal dit jaar niet meer zo tevreden zijn met een vierde plek.Manchester UnitedDe ploeg die vorig jaar nog het dichtst bij City in de buurt kwam, waren de buren uit het rode deel van de stad. Maar kunnen ze dat dit jaar nog eens overdoen of zelfs overtreffen? Met nieuwe aanwinsten Raphaël Varane en Jadon Sancho heeft het zeker nog meer kwaliteit naar Old Trafford gelokt. Dat samen met Bruno Fernandes, Edinson Cavani, Paul Pogba, Marcus Rashford maakt van de Mancunians alvast een team om in de gaten te houden.Maar het grote probleem bij Manchester United blijft de breedte van de kern. Solskjaer vertrouwde vorig seizoen ongeveer op 14 spelers. Die moesten altijd spelen en als er dan eentje wegviel, was het spel ook meteen veel minder. Met de nieuwkomers speelde de club daar al goed op in, maar er zal toch nog wat bij moeten komen om City en het nog meer verbeterde Chelsea echt het vuur aan de schenen te leggen. Kan United na veel tweede plaatsen en halve finales dit seizoen een eerste prijs pakken onder Solskjaer?LiverpoolHoe goed Liverpool twee seizoenen geleden was, zo onzichtbaar waren de troepen van Jürgen Klopp in het coronajaar. Voor het komende seizoen hopen ze op Anfield vooral dat ze bespaard blijven van nog meer ongeluk, al viel tijdens de voorbereiding wel nog Andrew Robertson uit met een ernstige blessure. Maar Liverpool heeft zijn lessen getrokken uit vorig seizoen en heeft zich vooral wat ingedekt in de verdediging met de komst van Ibrahima Konaté van RB Leipzig. Met de terugkeer van Virgil van Dijk (misschien we de beste transfer van deze zomer), Joe Gomez en Joel Matip moet het op dat vlak beter zitten dan vorig seizoen. Op het middenveld verloor Liverpool dan wel Georginio Wijnaldum, maar daar kan Fabinho terug acteren nadat hij verlost werd van zijn verdedigende rol na de terugkeer van de geblesseerden. En voorin heb je nog een fenomenaal kwartet met Diogo Jota, Roberto Firmino, Mo Salah en Sadio Mane. Met een verbeterd kampioenenteam is de ambitie van Liverpool duidelijk: opnieuw meedingen voor de titel.En daarvoor kan het ook terug rekenen op de eigen aanhang op Anfield, het niet meer zo geheime wapen van Liverpool. Zonder publiek verloren Klopp en co vorig seizoen nog zes thuiswedstrijden op rij. Met een ongezien enthousiaste Kop zal dat dit seizoen niet opnieuw gebeuren.ArsenalVoor het eerst in 25 jaar zal er geen Europees voetbal te zien zijn in het Emirates Stadium. Arsenal heeft dus tijd om aan een nieuwe ploeg te bouwen en weer volop mee te doen voor de Europese (misschien wel Champions League?) plaatsen. Dat team zal gebouwd moeten worden rond de grote talenten in de Arsenalfabriek met Emil Smith Rowe, Bukayo Saka en zelfs Albert Sambi Lokonga waarvan verwacht wordt dat hij een basisplaats zal krijgen in Noord-Londen. Arsenal zal dit jaar alleszins opnieuw voor een top vierplaats gaan na twee teleurstellende achtste plaatsen. Kansloos zijn ze daar zeker niet voor, want vorig seizoen scheelde het maar zes punten met Chelsea dat als laatste Engelse club nog een CL-ticket kon pakken, al won het twee weken later wel het kampioenenbal. Om terug bij de top vier te behoren, zal de aanval van Arsenal wel stukken beter moeten zijn dan de voorbije seizoenen. Vorig jaar werd namelijk even weinig gescoord als in het seizoen 1995/96... 25 jaar geleden.Leicester CityTwee seizoenen op rij grepen de Foxes op het nippertje naast Champions Leaguevoetbal. Nu gaat Leicester wel resoluut voor die plaatsen, maar het wordt er niet eenvoudiger op met een verbeterd Chelsea en Liverpool dat sterker terugkeert uit de zomer. Maar ook Leicester pakte door op de transfermarkt met onder meer Boubakary Soumaré (Lille) en Patson Daka (Salzburg). En niet te vergeten: er is nog geen enkele sterkhouder vertrokken. Youri Tielemans, James Maddison en Wilfred Ndidi blijven tot dusver nog bij de club en willen opnieuw een prijs pakken nadat ze vorig jaar proefden van een eerste FA Cupzege. Aston VillaU zou de club hier misschien niet meteen verwachten, maar Aston Villa lijkt dit seizoen klaar om een gooi te doen naar een Europees ticket, zelfs na het vertrek publiekslieveling Jack Grealish naar Manchester City. De 117 miljoen euro die de club opstreek voor zijn spelmaker spendeerden The Villans namelijk meteen aan drie spelers die Grealish samen moeten vervangen. Zo werden Danny Ings, Leon Bailey en Emiliano Buendia aangetrokken. Alle ogen zullen vooral op die laatste gericht zijn dit seizoen. De 24-jarige Argentijn werd voor 40 miljoen overgenomen van promovendus Norwich en moet dé man van Aston Villa. In de Championship kwam Buendia vorig seizoen nog aan 15 goals en 16 assists en werd aan de mouw getrokken door verschillende clubs. Uiteindelijk verkoos hij zelfs Aston Villa boven Arsenal. Ook dat zegt weer genoeg over de ambities van Villa.TottenhamVoor de Spurs wordt het een vreemd seizoen. Tijdens de zomer werd gezocht naar een nieuwe coach en vooral naar een nieuw DNA en een nieuwe filosofie. Al was dat toch een lange zoektocht, want Nuno Espirito Santo was maar liefst de tiende kandidaat die Tottenham polste. Van een echte filosofie was dus nog niet veel te merken. Die zal de Portugees nu zelf moeten binnenbrengen bij de Spurs. Hij zal dat wel zonder Harry Kane moeten doen, want die lijkt met de dag dichter bij een transfer naar Manchester City te staan. De Engelse spits was nog de reden dat het uiteindelijk nog een rol van betekenis speelde in de Premier League met 23 goals en 14 assists. Alle druk zal voorlopig komen te liggen op Heung-min Son. En de nieuwe coach zal zijn nieuwe ploeg ook moeten bouwen met de Conference League tijdens de week, een competitie waar Tottenham (enkele maanden geleden nog met Super League-aspiraties) absoluut niet in wil zitten. Daar zal de focus allicht niet op liggen.Soit, dat alles samengeteld zien we Tottenham niet meteen meedoen voor de Europese plaatsen. Na een overgangsjaar is er volgend seizoen misschien wel meer mogelijk.