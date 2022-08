Na de Jupiler Pro League beginnen ook de grote Europese competities mondjesmaat aan het nieuwe seizoen. Vandaag blikken we vooruit op het nieuwe jaar in de Serie A. Kan Milan voor de tweede keer de scudetto pakken?

De topfavoriet: AC Milan

Nadat het vorig jaar voor de eerste keer in meer dan een decennium de Italiaanse titel pakte, lijkt AC Milan ook dit seizoen weer volop mee te zullen doen voor de oppergaai. De ploeg bleef zo goed als volledig samen, met als meest opvallende blijver Rafael Leão, en werd aangevuld met Charles De Ketelaere, waar de Rossoneri bijna 35 miljoen euro voor betaalden.

De kracht van Milan vorig seizoen was de defensieve onverzettelijkheid. Samen met Napoli had het dan ook de minst gepasseerde verdediging in de Serie A (31 tegendoelpunten). Daar komt nu dus ook een betere aanval bij, want met De Ketelaere lijkt coach Stefano Pioli zijn blikopener - of op z'n Italiaans de apriscatole - te hebben gevonden. Voor de Rossoneri bleek het vorig seizoen nog te lastig om diep verdedigende blokken te ontmantelen, maar als ook dat lukt dit seizoen, lijkt er niemand AC Milan van een tweede opeenvolgende scudetto te houden.

De uitdager: Inter

Heel wat minder euforie was er de voorbije weken bij stadsgenoot Inter, ook al haalde het deze zomer Romelu Lukaku terug naar het noorden van Italië. De Rode Duivel moet voor de doelpunten en een nieuwe titel zorgen, maar de ploeg kende een matige voorbereiding. Bovendien is het er erg onrustig op de transfermarkt, waar iedere week wel nieuwe namen als mogelijke vertrekkers opduiken. Zo zouden sterkhouders Milan Skriniar (misschien naar PSG) en Denzel Dumfries (op weg naar Chelsea) het schip verlaten. Krijgt coach Simone Inzaghi iedereen op tijd weer aan boord, dan is Inter de voornaamste uitdager van De Ketelaere en co. Anders kan het weleens een lastig seizoen worden.

Er wordt dit seizoen heel erg veel verwacht van Lukaku bij Inter © GETTY

Het talent: Koni De Winter

Ondanks het vertrek van zowel Giorgio Chiellini als Matthijs de Ligt, een van de enige lichtpuntjes vorig seizoen bij Juventus, was er bij de Oude Dame geen plaats weggelegd voor de jonge Belg Koni De Winter. De jeugdinternational, die vorig seizoen al enkele kansen kreeg in het eerste team, verkoos ervoor om ervaring op te doen bij laagvlieger Empoli. Roberto Martínez zal erg benieuwd zijn naar de kunstjes van de 20-jarige verdediger in de Serie A. En wij ook.

De transfer: Paulo Dybala

Inter had twee grote doelen in juli: Lukaku én de transfervrije Paulo Dybala naar San Siro lokken. Het eerste lukte, maar met het tweede talmden de Nerazzurri zo lang dat een andere club met de trofee ging lopen. Het hyperambitieuze AS Roma van José Mourinho zag de opportuniteit en ging vol voor de technisch begaafde en in Italië immens populaire Argentijn. Het enthousiasme dat er al sinds vorig seizoen was bij de Romafans - zeker na de Conference Leaguewinst in mei - werd zo nog maar eens aangewakkerd. En dat is echt niet overdreven, duizenden fans verwelkomden La Joya in Rome. Het leverde hallucinante beelden op. Bovendien pakte Mourinho uit met de komst van Georginio Wijnaldum, wat de supporters nog gekker maakte. Is de ploeg uit de Eeuwige Stad klaar om een gooi te doen naar de titel?

La présentation de Dybala hier à Rome 🤯 pic.twitter.com/YpBiTAT6o3 — Pronosoft (@Pronosoft) July 27, 2022

Opvallend: Italiaanse jongeren trekken weg

Een opvallende maar nog niet al te alarmerende trend van de voorbije zomer(s): Italiaanse jongeren trekken steeds meer naar het buitenland om hun doorbraak te forceren. Het beste voorbeeld is Gianluca Scamacca (23). De Italiaanse goalgetter van Sassuolo, die al werd uitgeroepen tot toekomst van het Italiaanse voetbal, koos deze zomer niet voor een Italiaanse topclub maar voor West Ham en de Premier League.

Ook andere namen als Wilfried Gnonto (18, Zürich), Mattia Viti (20, Nice) en Lorenzo Lucca (21, Ajax) kozen voor een buitenlands avontuur. Het is iets wat de 21-jarige Juventusspeler Nicolò Fagioli niet verbaast. Hij ziet er zelfs de oorzaak in voor het mislopen van het WK: 'In Engeland, Spanje en Duitsland krijgen jongeren volop kansen. Hier word je meteen bekritiseerd na twee mindere optredens en is je carrière misschien al bijna gedaan.'

Bondscoach Roberto Mancini ziet dat echter anders. 'Het is goed dat die jongens naar het buitenland trekken. Dan zullen ze veel meer groeien dan wanneer ze hier blijven. De tijd dat Italianen hun hele leven in eigen land bleven voetballen, is voorbij.'

