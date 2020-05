Bijna een kwarteeuw nadat hij België verliet om bij het Australische Gippsland Falcons zijn carrière af te sluiten is Krncevic van plan om terug te keren naar Europa.

De Belgische babyboomers en millennials zullen zich Edi Krncevic wellicht nog herinneren van zijn periode bij Cercle Brugge, Anderlecht, FC Luik, Eendracht Aalst en Charleroi.

Krncevic pakte in 1989 bij Anderlecht de titel van topschutter in eerste klasse met 23 doelpunten en was in die periode de eerste Australische voetballer die echt succesvol was in Europa.

Als trainer geraakte Krncevic niet verder dan enkele semiprofessionele clubs in Australië en zijn laatste job als T1 dateert al van 2011 bij South Melbourne. 'Ik ben na mijn trainerscarrière aan de slag gegaan als spelersmakelaar en consultant en intussen ben ik al een tijdje werkzaam als Health & Safety manager bij een groot bouwbedrijf in de buurt van Melbourne', vertelt Krncevic.

De voormalige Australische international wordt in augustus 60 jaar en wil zijn professionele loopbaan opnieuw richting voetbal oriënteren. De laatste twee jaar stond Krncevic in contact met Herman Van Holsbeeck en Frank Arnesen, maar het kwam telkens niet tot een samenwerking omdat de twee moesten opstappen bij Anderlecht. Ook gesprekken met Cercle Brugge leidden tot niets.

Nu hoopt de vijftiger een comeback te maken als technisch directeur in België of elders in Europa. Of een partnerschip opzetten om Australische spelers in Europa te stallen. Krncevic: 'Voetbal is zeker niet sport nummer één in Australië, maar de jongeren hebben het geschikte profiel om het te maken in Europa. Ze zijn goed opgevoed, hebben een winnaarsmentaliteit en zijn bijzonder gedreven. Ik kan Belgische clubs helpen om de grote talenten in kaart te brengen.'

