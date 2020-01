De 27-jarige aanvaller schrijft een mooi hoofdstuk bij Southampton en hoopt door de blessure van Harry Kane in alle stilte op het EK.

Voor het eerst sinds het seizoen 2014/15 trapte hij zich in de dubbele cijfers. Toen scoorde Danny Ings 11 keer in 35 duels voor Burnley in de Premier League, hetgeen de toenmalige jeugdinternational een lucratieve transfer opleverde. Maar liefst 8,3 miljoen euro betaalde Liverpool via manager Brendan Rodgers in de zomer van 2015 voor de rechtsvoetige goalgetter van 1,78 meter. Een droomtransfer voor de uit Winchester afkomstige Ings, die op 4 oktober een eerste gloriemoment kende door in de Merseysidederby op Everton in de 41e minuut de openingstreffer aan te tekenen, die amper enkele minuten later ongedaan werd gemaakt door Romelu Lukaku. Die prestatie was ook gewezen bondscoach Roy Hodgson niet ontgaan. Ings werd opgeroepen voor de EK-kwalificatieduels tegen Estland en Litouwen. Op 12 oktober debuteerde de spits door na 59 minuten in te vallen voor Harry Kane bij de 0-3-zege in Vilnius. Alleen verdween de lach nadien snel, want zijn wereld stortte in na de eerste training op 15 oktober onder Jürgen Klopp. Een zware kruisbandblessure hield hem de rest van het seizoen aan de kant. Zijn leed was daarmee nog niet achter de rug, want op 26 oktober 2016 volgde een nieuwe knieoperatie. Die periodes langs de zijlijn (210 en 288 dagen, waardoor hij 35 en 50 matchen miste) veranderden ook zijn status bij Liverpool. Klopp had bij Hoffenheim de Braziliaan Roberto Firmino gehaald, die zich snel had ontpopt tot vaste keuze diep voorin. Ings moest genoegen nemen met een rol als invaller of zat zelfs in de tribune. Daarom koos hij op 9 augustus 2018 voor een stap terug, met een verhuur aan Southampton. In het St. Mary's Stadium kreeg Ings wat hij wilde: speeltijd en kansen om te laten zien wat hij nog in zijn mars had. Afgelopen zomer kochten ze hem definitief voor 22,2 miljoen euro. 'Ik weet dat Danny de mooiste hoofdstukken van zijn loopbaan nog moet schrijven', voorspelde Klopp bij diens afscheid aan Liverpool. De Duitser kreeg gelijk, want de onbaatzuchtige aanvaller, bevestigde dat hij het scoren niet verleerde. Vorig seizoen leidde dat tot 7 treffers en 3 assists in 24 duels, nu zit hij aan 14 goals en 1 assist in 23 partijen. Na James Beattie (2002/03) en Matt Le Tissier (1994/95) is hij nog maar de derde speler in de geschiedenis van de Saints die vóór Kerstmis tien Premier Leaguedoelpunten maakte. Zijn prestaties onder Ralph Hasenhüttl bieden perspectieven voor de Three Lions, zeker door de langdurige onbeschikbaarheid van Harry Kane. Ook al omdat Ings scoorde tegen de grootmachten Liverpool, Manchester City, Tottenham en Chelsea. Het was trouwens huidig bondscoach Gareth Southgate die Ings op 3 oktober 2013 voor het eerst opriep als U21-international. Hoop doet dus leven.