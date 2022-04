Voormalig topvoetballer Freddy Rincón is op 55-jarige leeftijd overleden. De Colombiaan, die uitkwam voor onder meer Napoli, Real Madrid en Corinthians, bezweek aan de verwondingen die hij twee dagen eerder had opgelopen bij een verkeersongeval in Colombia.

Rincón werd met zijn auto aangereden door een bus. Volgens de directeur van het ziekenhuis in Cali, in het zuidwesten van Colombia, waar de oud-aanvoerder van de Colombiaanse nationale ploeg werd opgenomen, had hij een ernstig hoofdletsel. De vier passagiers van zijn wagen en de buschauffeur raakten ook gewond.

De middenvelder speelde 84 interlands voor Colombia. Daarin maakte hij 17 doelpunten. Hij nam met zijn land deel aan de WK's van 1990, 1994 en 1998. Op het WK 1990 in Italië maakte Rincón in de laatste groepswedstrijd tegen West-Duitsland in de blessuretijd de gelijkmaker (1-1), waardoor Colombia de achtste finales bereikte. Daarin was Kameroen na verlengingen te sterk.

Samen met Carlos Valderrama deelt hij het recordaantal WK-wedstrijden (10) voor Colombia

