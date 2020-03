Minstens tot 2 april wordt er door de DFL, de vereniging van Duitse profclubs, een voetballoze periode voorzien. Wat daarna moet gebeuren, werd gisteren/maandag op een crisisvergadering al eens besproken.

Een crisisvergadering werd gehouden op maandag 16 maart, om 11.30 uur in het Sheraton, Terminal 1 van de luchthaven in Frankfurt met vertegenwoordigers van de 36 Duitse eerste- en tweedeklassers.

...

Een crisisvergadering werd gehouden op maandag 16 maart, om 11.30 uur in het Sheraton, Terminal 1 van de luchthaven in Frankfurt met vertegenwoordigers van de 36 Duitse eerste- en tweedeklassers. Volgens Christian Seifert, de baas van de Deutsche Fussball Liga (DFL), heeft de noodgedwongen pauze als gevolg van het coronavirus voor een bijzonder zwaar financiële impact op alle ploegen. 'Wij willen graag realiseren dat alle teams overleven tot dag x, het moment waarop we terug aan voetbal toekomen', zo sprak hij achteraf op een persconferentie. 'Dit gaat immers niet om het betalen van miljoenen euro's aan spelerslonen. Maar we willen er voor zorgen dat duizenden mensen hun jobs niet verliezen. Wedstrijden zonder publiek, de zogenaamde spookduels, zouden daarom straks weleens de enige wijze kunnen zijn om op korte termijn te overleven. Want aan de 612 duels op de hoogste twee niveaus van de Bundesliga zijn er ongeveer 56.000 banen verbonden. Daarover moeten we sterk waken. Want zonder die spookduels zullen we straks geen 18 profclubs meer overhouden.'Eerder werd besloten door de ploegen om het voetbal minstens tot begin april stil te leggen. Seifert en zijn organisatie hadden bijzonder veel kritiek moeten slikken omdat de duels van het afgelopen Bundesligaweekend pas op vrijdagmiddag werden geschrapt. Een paar uur later stond met Fortuna Düsseldorf tegenover hekkensluiter SC Paderborn 07 de opener van de 26e speeldag geprogrammeerd. 'Ik snap die geluiden', verontschuldigde Seifert zich. 'Maar we overlegden constant met de bevoegde autoriteiten. En de realiteit was nu eenmaal dat de situatie per uur veranderde. Maar hetgeen we nu beslisten, betekent ook niet automatisch dat we vanaf 3 april opnieuw spelen.'Daarvoor zal worden geluisterd naar de gezondheidsvoorschriften die worden uitgevaardigd door de regering. Seifert gaf wel al mee dat in de laatste week van maart een nieuwe bijeenkomst werd vastgelegd voor de 36 teams, die zich 'zeer constructief en collegiaal' opstelden bij het overleg. 'Maar elke ploeg heeft nu de plicht om vast te stellen hoe lang je zonder duels verder kan. Ik reken volop op het solidariteitsgevoel binnen de Bundesligagemeenschap.'Daarmee werd onrechtstreeks ook verwezen naar de komende toekenning van de nieuwe licenties, waarbij het er zal op neerkomen om bepaalde teams te proberen reanimeren of zelfs te redden. Want geen bezoekers betekent ook geen toeschouwersinkomsten. Er bestaan veel vragen, maar er zijn weinig antwoorden en zelfs nog geen oplossingen. Een direct seizoenseinde van het Duitse profvoetbal zou tussen de 500.000 tot 1 miljard euro kosten. In het afgelopen seizoen haalden de ploegen gemiddeld 12,9 procent van hun inkomsten uit ticketverkoop. Maar nog belangrijker voor hen zijn de gelden via tv-deals (36,9 procent) en reclame (21 procent).Een speeldag zonder toeschouwers kost de clubs uit de eerste en tweede Bundesliga gemiddeld samen rond de 25 miljoen euro. Tot het seizoenseinde loopt dat bedrag al snel op tot ongeveer 225 miljoen euro. Hoe groot is de solidariteit van de echte Duitse zwaargewichten, zoals Bayern München en Borussia Dortmund? Die zijn voor volgend seizoen al verzekerd van circa 80 miljoen euro aan tv-geld, een bescheiden tweedeklasser als VfL Bochum geraakt maximaal aan 12 miljoen euro.'Op het einde van de dag kunnen de clubs die de afgelopen seizoenen wat opbouwden, toch maar moeilijk de ploegen belonen die het niet zo deden', zo luidde alvast het veelzeggende statement van Hans-Joachim Watzke, de algemeen directeur van Borussia Dortmund, op tv-zender ARD.