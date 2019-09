Het racismeprobleem lijkt nog verre van weggewerkt in het Italiaanse voetbalmilieu. Nu heeft ook de voorzitter van het Italiaans olympisch comité zich gemengd in de debatten.

Alsof er nog niet genoeg 'ongelukkige' Italiaanse uitspraken waren over het racismeprobleem in Italië.. Nu heeft ook Giovanni Malago, de voorzitter van het Italiaans olympsich comité, van zich laten horen. Volgens hem is een schwalbe erger dan de racistische uitlatingen in de tribunes: 'Het is fout dat supporters spelers met een andere huidskleur uitjouwen, maar het is nóg erger als iemand die jaarlijks miljoenen verdient een fopduik maakt om een penalty te krijgen en daar dan ook nog eens blij mee is.'

Het Italiaanse voetbal en vooral de eerste klasse, Serie A, ligt de laatste weken onder vuur na enkele racistische incidenten in en buiten het stadion. Zo maakten de supporters van Cagliari apengeluiden tijdens de penalty van Romelu Lukaku (Inter). Die supporters werden gefilmd en de Italiaanse voetbalbond startte een onderzoek naar het voorval, maar volgens de bevoegde commissie was er niet genoeg bewijs van racisme. Bovendien kreeg Lukaku nog een open brief van de eigen Inter-supporters om uit te leggen dat wat de Cagliari-supporters deden geen racisme was. En even later vertelde een Italiaanse analist nog dat onze landgenoot enkel gestopt kan worden door er tien bananen naar te gooien.

Ook vanuit de wereldvoetbalbond FIFA, kwam er al druk op de Italiaanse eerste klasse. Voorzitter Gianni Infantino eiste enkele dagen geleden nog dat er dringen maatregelen genomen moeten worden tegen het racisme in de stadions. 'In Engeland, net als in de rest van Europa, is het probleem al grotendeels verdwenen, maar in Italië is de situatie nog niets veranderd en dat is onrustwekkend. De mensen die zich schuldig maken aan racisme, dienen geïdentificeerd te worden en geen toegang meer te krijgen tot een stadion. Je mag niet bang zijn om racisten te veroordelen. We moeten ze juist bestrijden totdat ze stoppen', benadrukte Infantino.