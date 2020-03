De voorzitter van de Turkse topclub Trabzonspor, Ahmet Agaoglu, hoopt dat de Turkse voetbalcompetitie omwille van het coronavirus niet wordt stopgezet. Hij vreest dan immers een explosieve toename van het aantal echtscheidingen.

'In Turkije is voetbal een middel om te ontspannen, om je te amuseren en om goede moed te houden', verklaarde de patron van Trabzonspor. 'Als we het kampioenschap voor lange tijd schorsen, een maand bijvorobeeld, gaan we niet genoeg rechters vinden om alle scheidingen te voltrekken.' Trabzonspor is momenteel koploper in Turkije.

De voorbije dagen gaan meer en meer stemmen op in Turkije om de Süper Lig, de hoogste voetbaldivisie, te schorsen omwille van het ook in Turkije oprukkende coronavirus. Vorige week gaven de Turkse autoriteiten nog toestemming te spelen, maar wel achter gesloten deuren. Die maatregel geldt voorlopig tot eind april. Voor veel trainers en spelers is dat echter onvoldoende.

'Alle grote kampioenschappen ter wereld zijn stopgezet', zei Galatasaray-coach Fatih Terim zondag. 'Onze levens staan op spel. Dan heb ik het over zowel spelers, trainers als supporters.' De Turkse voetbalbond (TFF) gaf aan zich dinsdag te buigen over de zaak. Op dit moment zijn in Turkije 47 personen besmet met het coronavirus.

