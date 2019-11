Na 49 jaar trouwe dienst neemt voorzitter Uli Hoeness afscheid van Bayern München. Zijn politiek was te zeer gericht op snel succes.

In Beieren kennen ze de 67-jarige Uli Hoeness, die in 2009 de even legendarische Franz Beckenbauer opvolgde, als een explosief persoon, die vaak uitbundig en uitgelaten was.

De oud-spits was in staat om krachtige woede-aanvallen te hebben, net zoals hij ook puur en gemeend kon huilen van emotie. 'Ik trek me compleet niks aan van mijn imago!', verklaarde Hoeness ooit.

Zijn menselijke gezicht combineerde de zoon van een bescheiden slager met een ongenadige status als zakenman, waarbij Hoeness zijn hele leven wijdde aan zijn enige passie: zijn club, Bayern München.

Raadgever

In juni 2014 vloog de wereldkampioen van 1974 in de cel tot februari 2016, na bewijzen van fiscale fraude en belastingsontduiking. Een veroordeling voor drie en een half jaar werd toen uitgesproken. Maar net voordat hij de gevangenis in trok, gaf Hoeness iedereen duidelijk mee dat hij zijn Bayern München zou blijven dienen tot zijn laatste ademstoot. Hij hield woord.

Alleen besliste Hoeness eind augustus dit jaar dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou stellen voor een nieuwe ambtstermijn als voorzitter. Hij behoudt wel (tot 2023) zijn officiële functie als lid binnen de raad van toezicht, een orgaan van negen personen waar hij nog altijd zijn invloed kan laten gelden.

Zijn opvolger aan het hoofd van Bayern München wordt oud-Adidaspatron Herbert Hainer (65), die door Hoeness zelf zorgvuldig werd uitgezocht.

Enkel als raadgever wil Hoeness nog fungeren. Ook zal hij uit het centrum van de macht verdwijnen door zijn oud bureau aan de Säbener Strasse volledig te verlaten.

Er wordt wel getwijfeld of hij dat met zijn temperament, ego en constante bereidheid tot commentaar wel kan. Sowieso zal zijn machtsoverdracht zorgen voor een keerpunt. Want met zijn afscheid verliest Bayern München zijn leider en identificatiefiguur.

Hainer is dan weer het prototype van de ceo, overal aanwezig, precies en koel, die vermoedelijk voor de eigen basis en de media niet zo interessant en bereikbaar zal zijn.

Interne wrevel

Zeven opeenvolgende keren werd Bayern München de afgelopen seizoenen kampioen. Een succes, maar op het einde van zijn tijdperk wordt duidelijk dat de politiek van Hoeness te zeer was gericht op snel resultaat.

In de laatste tien seizoenen wisselde hij zesmaal van hoofdtrainer. Enkel Pep Guardiola slaagde er met zijn balbezitvoetbal in om lang aan te blijven en zowel Hoeness als Karl-Heinz Rummenigge - als voorzitter binnen de raad van bestuur - volledig te overtuigen.

Net voor zijn afzwaaien kreeg Uli Hoeness nog eenmaal zijn zin bij Bayern München, ook al betrof het hier (alweer) een omstreden beslissing. Nadat hij eerder al achter de aanstelling van Robert Kovac als hoofdcoach stond, zorgde hij er nu voor dat technisch directeur Hasan Salihamidzic (42), een Bosnisch ex-speler die sinds 2017 terugkeerde, met ingang van het nieuwe seizoen zal toetreden tot het bestuur van de Duitse grootmacht. Een promotie waar niet iedereen binnen de eigen rangen wild van is.

Want naast enkele mislukte transfers waren er ook enkele media-optredens, die maakten dat er intern wat kritiek was op de technisch directeur. Maar Hoeness, een groot fan van Salihamidzic, wilde nog een laatste keer zijn macht laten gelden.

frédéric vanheule