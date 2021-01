Een duel tussen Joan Laporta en Víctor Font, daar komen de voorzittersverkiezingen bij FC Barcelona op neer. Wie het straks ook wordt, er wacht hem een titanenwerk.

Víctor Font kijkt op het schermpje van zijn smartphone en lacht even. Dan richt hij zich naar de camera en zegt met een grote smile: ' Joan, in zoiets ben je verdomme het baasje, maar het is niet met pancarten dat we de Champions League zullen winnen, een nieuw stadion zullen bouwen of onze schulden zullen afbetalen.' Het filmpje staat op Twitter en is een elegante manier om met dé stunt uit de verkiezingscampagne om te gaan. Joan Laporta had namelijk aan de gevel van een appartementsgebouw vlak bij het Bernabéustadion een enorm doek van 50 op 20 meter laten hangen, waarop zijn gezicht te zien was met de boodschap: 'Goesting om jullie terug te zien'. Op zijn sociale mediakanalen had hij een foto van de pancarte, met op de achtergrond de contouren van de arena van aartsvijand Real Madrid, vergezeld van een droog maar hilarisch: 'Hallo Madrid'. Marketinggewijs een meesterzet en spek naar de bek van de socios van FC Barcelona, die de afgelopen seizoenen te veel trofeeën naar Los Blancos zagen gaan. Laporta en Font zijn de twee voornaamste kandidaten om straks voorzitter van het geplaagde FC Barcelona te worden. Ook advocaat Toni Freixa, die al jarenlang in het bestuur van Barça zetelt, komt op, maar hem wordt geen kans toegedicht. De club geeft zijn 110.000 socios zondag 7 maart de gelegenheid om te komen stemmen in bureaus overal te lande. Daarbij worden alle mogelijke voorzorgen genomen om de verkiezingen coronaproof te laten verlopen. Font, die zijn kandidatuur al twee jaar geleden bekendmaakte, was de grote favoriet tot oud-voorzitter Laporta in extremis besliste zich in de strijd te gooien. Nu lijkt de balans over te hellen in het voordeel van de man die al van 2003 tot 2010 met de scepter zwaaide in Camp Nou.Nochtans is Víctor Font, een Catalaanse ondernemer die tot voor kort in Dubai woonde, niet over één nacht ijs gegaan. Hij heeft een heel concreet en uitgebreid project uitgewerkt. Met zijn programma ' Sí al futur' (Catalaans voor 'Ja aan de toekomst') wil hij Barça naar eigen zeggen eindelijk de 21e eeuw in leiden en niet langer teren op de successen uit het verleden. Hij noemt de verkiezing dan ook 'de belangrijkste uit de recente geschiedenis van de club'. Font is erin geslaagd om een aantal grote kanonnen in stelling te brengen. In zijn sportief organigram staan de namen van Xavi Hernández als manager - 'Ik praat meer met Xavi dan met mijn eigen vrouw' - en Jordi Cruijff als sportief directeur. Twee jaar geleden zei Font dat hij Xavi als T1 naar Camp Nou zou halen, maar dat discours heeft hij inmiddels een beetje aangepast. Met Xavi als manager naar Engels model is er nog altijd ruimte voor hoofdtrainer Ronald Koeman, mocht die het dit seizoen goed doen. Critici wijzen erop dat Xavi als trainer nog tot juni 2021 onder contract ligt bij Al-Sadd en dat hij door Qatar ook ingeschakeld is als ambassadeur voor het WK 2022. Maar Font maakt zich sterk dat hij de oud-speler naar Catalonië kan halen als hij voorzitter wordt: 'Als hij niet komt, betaal ik de abonnementen van alle socios uit eigen zak.' De 48-jarige ondernemer is er ook van overtuigd dat de aanwezigheid van Xavi ervoor kan zorgen dat Lionel Messi niet vertrekt. 'Messi zou graag tot het einde van zijn carrière bij Barça blijven. Voor de zomer was zijn grote frustratie dat de club geen competitief, winnend project had. Wij hebben een geloofwaardig project en bovendien is er die band tussen Xavi en Messi. Ik ben er zeker van dat Messi zich heel goed zal voelen bij ons project en dat de kansen dat hij blijft daardoor groter worden', zegt Font in El Mundo Deportivo. Font dweept ook, net als Laporta overigens, met Johan Cruijff en hij wil daarom van het opleidingscentrum terug de hoeksteen van de club maken. Back to basics dus, maar dat is zowat het enige element uit het verleden waarmee hij terug wil aanknopen. Font wil helemaal breken met de manier waarop de club de laatste jaren gerund werd. Hij wil innoveren en nieuwe bronnen van inkomsten aanboren. Zo denkt hij eraan een veel nauwere relatie tussen de club en de fans op te bouwen en wil hij hen nieuwe producten - merchandising, maar ook audiovisuele producten - aanbieden. Een van zijn mantra's is: 'Als we elke supporter vijf euro kunnen laten betalen, dan hebben we 2 miljard euro extra inkomsten.' Als oprichter en CEO van Delta Partners Group, een internationaal technologiebedrijf dat actief is in de telecommunicatiesector, heeft Font wel kaas gegeten van communiceren. Zijn ervaring als bedrijfsleider helpt hem nu ook in zijn ambitie om een van de grootste voetbalclubs ter wereld te leiden. Maar hij wil vooral vernieuwen. 'We moeten de dingen anders doen', zegt hij in El Mundo Deportivo. 'We leven in 2021, de wereld van het voetbal is behoorlijk veranderd.' De grote uitdaging van de nieuwe voorzitter van FC Barcelona wordt om de club financieel weer nieuw leven in te blazen. Door de coronacrisis loopt de schuld nu op tot 488 miljoen euro. Dat voelt als een molensteen om de nek. Er zal een verdraaid goed economisch meerjarenplan nodig zijn om dat weer recht te trekken. Of Laporta dat heeft, is niet helemaal duidelijk. Hij speelt met zijn campagne 'Estimem al Barça', Catalaans voor 'Wij houden van Barça', vooral op het gevoel. Want 'als je ergens van houdt, dan brengt dat het beste in jezelf naar boven'. Wie voor Laporta stemt, wordt wellicht ook gedreven door nostalgie. Het was Laporta die Pep Guardiola aanstelde als coach en onder wiens voorzitterschap de eerste treble in de geschiedenis van de club werd behaald, in 2009. Ondanks de sportieve successen werd zijn periode als voorzitter van FC Barcelona ook gekenmerkt door bestuurlijke problemen. Maar de flair en het charisma waarmee hij destijds obstakels overwon, zijn intact gebleven. En hij is een vertrouwd gezicht voor de fans van Barça. Volstaat dat? Antwoord op zondag 7 maart.