Joan Laporta werd verkozen tot nieuwe voorzitter van FC Barcelona. Drie vragen aan Steve Van Herpe, die voor Sport/Voetbalmagazine de Spaanse competitie volgt.

1 Waarom waren Víctor Font en Toni Freixa, de twee andere kandidaat-voorzitters, niet opgewassen tegen Joan Laporta?Steve Van Herpe: 'Het resultaat van de verkiezing was duidelijk: Laporta haalde 54,28 procent van de stemmen, Font 29,99 procent en Freixa 8,58. Die laatste zette, wat mij betreft, zichzelf buitenspel door te verkondigen dat hij Haaland en Mbappé naar Camp Nou zou halen. Als je weet dat Barça méér dan 1 miljard euro schulden heeft en als je dan zo'n uitspraak doet, dan onderschat je de intelligentie van de socios.' 'Font pakte het beter aan. Hij was ook al jaren bezig met het voorbereiden van zijn campagne en had alles tot in de puntjes uitgedokterd. Hij was de enige van de drie zonder verleden bij de club en een keuze voor hem had dus een échte breuk met het verleden betekend. Maar hij werd afgerekend op één man: Xavi. Font zei twee jaar geleden al dat hij de oud-middenvelder als coach naar Camp Nou wilde halen. Het staat vast dat de twee daarover toen al verschillende gesprekken met elkaar gehad hebben, alleen: de laatste maanden hulde Xavi zich in stilzwijgen en ontstond er twijfel of hij bij Font hoorde.''Vanaf het moment dat Laporta in de ring trad, was het eigenlijk duidelijk dat hij het met de vingers in de neus ging halen. De advocaat heeft een enorm charisma en kan over het voorzitterschap zeggen: been there, done that. Onder Laporta werd Messi gelanceerd, werd La Masía een begrip en werd Guardiola coach van het eerste elftal. Het hoogtepunt van zijn vorige passage was de treble in 2009, de eerste uit de geschiedenis van de club. Als je dat allemaal op je cv hebt staan, ben je natuurlijk moeilijk te kloppen.'2 Is Laporta de ideale figuur om de club uit het moeras te trekken?Steve Van Herpe: 'Dat zal nog moeten blijken. Het project waarmee hij naar de kiezers trok, was nogal vaag. Hij hamerde er in zijn campagne wel op dat zijn prioriteit in eerste instantie zou gaan naar de financiën van de club. Wat hij daar precies aan gaat doen, is onduidelijk. In zijn verkiezingsprogramma lees ik dat hij vooral nieuwe sponsors wil aantrekken, maar dan zal hij eerst iets moeten doen aan het imago van de club. Dat heeft de laatste tijd een flinke knauw gekregen.' 'Feit is wel dat Laporta twee serieuze troeven heeft: zijn ervaring en zijn adresboekje. Hij heeft nog heel wat contacten in de voetbalwereld en zal ongetwijfeld zijn netwerk gebruiken om de club te helpen.'3 Wat zijn de sportieve gevolgen van de terugkeer van Laporta?Steve Van Herpe: 'Toen zondagavond zijn overwinning duidelijk werd, verschenen Laporta en zijn hele team ten tonele met een nieuw mondmasker: een oranje exemplaar met het nummer 14 erop. Dit is dus niet alleen de overwinning van Joan, maar ook van Johan.''De geest van Cruijff zal nieuw leven ingeblazen worden, dat is zeker. Dat is goed nieuws voor de talenten uit La Masía en voor de jonge spelers die nu al in de A-kern zitten, zoals Riqui Puig. Nu al wordt gespeculeerd over de komst van Jordi Cruijff als sportief directeur. Als dat gebeurt, komt de naam van Roberto Martínez, een boezemvriend van Jordi Cruijff, ongetwijfeld ook weer bovendrijven.''Nu, Ronald Koeman heeft nog een contract tot de zomer van 2022 en Laporta heeft al gezegd dat hij dat wil respecteren. Koeman doet het, gezien de aanwezige kwaliteit, ook niet slecht.''Wat Messi betreft, eerst even melden dat hij voor het éérst in zijn leven is gaan stemmen. Waarschijnlijk een stem voor Laporta, want de Argentijn kent de ex-voorzitter goed. Het toont alvast zijn betrokkenheid bij de club en het is een misschien een signaal dat hij toch wil blijven. Laporta zal er alleszins alles aan doen om Messi bij Barça te houden.'