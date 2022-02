Wolfsburg beleeft geen al te geweldig seizoen. Met Aster Vranckx, Sebastiaan Bornauw, Koen Casteels en Dodi Lukebakio lopen er echter wel vier Belgen rond. Eleven Sports sprak met Vranckx en Bornauw over de club en de toekomst van de Rode Duivels.

Hoe beoordelen jullie zelf jullie eerste maanden bij Wolfsburg?

Aster Vranckx: 'Het was sowieso aanpassen. Alleen al aan de intensiteit op training, bijvoorbeeld. Ik voelde meteen dat dit een niveau hoger was, maar geloof wel dat het allemaal goed verlopen is in de laatste maanden. In het begin speelde ik niet omdat ik net uit een vervelende blessure kwam. Maar ook omdat ik tijd nodig had om me aan te passen aan de ploeg, de club en de nieuwe omgeving. Maar ondertussen speel ik wel, veel zelfs. Dus daar ben ik blij voor. Nu moet ik die lijn doortrekken.'

Sebastiaan Bornauw: 'Ik speelde in het begin wel wat, maar was zeker niet onbetwistbaar. Nu probeer ik die positie of rol wel te krijgen. Ik denk dat ik na de winterstop wel redelijk goede matchen heb gespeeld. Nu moet ik daarop verderbouwen en nog stappen blijven zetten.'

Is bondscoach Roberto Martínez hier al ooit geweest om jullie te zien?

Bornauw: 'Of hij naar hier komt of onze wedstrijden op tv ziet, maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Zolang hij maar op de hoogte is van onze prestaties. Op tv heb je zelfs een beter overzicht van hoe een match verloopt dan in het stadion zelf. Ik ben al blij als hij ons nu en dan eens ziet spelen. Dat is het belangrijkste.'

Jullie maken deel uit van de nieuwe generatie Rode Duivels en worden vaak vergeleken met de vorige. Hoe zien jullie deze vergelijking? Legt dat extra druk op jullie?

Vranckx: 'Ik denk dat er sowieso druk is. Als je kijkt naar wat de Belgen van nu al hebben getoond. Ik hoop dat we met de nieuwe generatie beter kunnen doen. Of zeker tonen dat we hetzelfde niveau hebben.'

Bornauw: 'De verwachtingen zijn dankzij hen de komende jaren zeer hoog. Het is aan ons om die in te lossen. Dat gaat zeker niet gemakkelijk zijn in mijn ogen. Je hebt echt spelers van wereldklasse die op onze leeftijd ook al wereldtop waren. Dat hebben wij misschien nog niet. Dat kan zeker nog ontwikkeld worden. Uiteindelijk is het de bedoeling om een sterke ploeg op te bouwen. En te proberen elk groot toernooi mee te spelen.'

