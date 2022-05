Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op de voetbalactualiteit met de finale van de Champions League en de trainerscarrousel bij onze Belgische topclubs.

Thibaut Courtois werd na de finale van de Champions League met superlatieven overladen. Het was alsof alleen hij Real Madrid aan de beker hielp.

Sys: 'De prestatie die hij leverde was bijna buitenaards. En als dat voor het oog van de hele wereld gebeurt, dan krijgt dat natuurlijk nog meer aandacht. Terwijl Courtois in het verleden uiteraard nog met geweldige saves uitpakte. Ik herinner me een interland in oktober 2012 in Servië, een kwalificatiewedstrijd voor het WK van 2014 in Brazilië. De Rode Duivels wonnen met 0-3, maar zonder Courtois had het na een halfuur 3-0 kunnen zijn. Zonder hem had België nooit dat WK gehaald.'

'Maar dit is natuurlijk nog van een andere orde. Je zag de intense ontlading bij Courtois, hij liep na afloop half wenend naar zijn familie. Maar nadien kwamen op de persconferentie plots toch een paar frustraties boven. In zulke momenten van grenzeloze euforie is dat wel vreemd.'

'Courtois had het over een gebrek aan respect, over een ranking die een Engels magazine in maart publiceerde en waarin hij niet opgenomen werd bij de tien beste doelmannen van het moment. Hij vroeg zich af of dit niet te maken had met zijn periode bij Chelsea. En hij haalde ook zijn eerste seizoen bij Real boven waarin er met hem werd gelachen. Dat moet nog altijd diep zitten. Maar nu is hij definitief onsterfelijk. De beste doelman uit de Belgische geschiedenis. Terwijl we zo'n rijke keeperstraditie hebben.'

Intussen draait de trainerscarrousel verder. Vincent Kompany weg bij Anderlecht, Felice Mazzu wordt allicht zijn opvolger.

Sys: 'Ik denk dat die scheiding de beste oplossing is voor Anderlecht en Kompany. Er waren al langer fricties en als Kompany voor de spiegel gaat staan, dan moet hij wel beseffen dat er in die drie jaar te weinig progressie is geboekt. En dat hij door zijn status eindeloos veel krediet heeft gekregen. Hij zal zichzelf als trainer moeten heruitvinden. Bij Burnley krijgt hij de kans om dat te doen, al zal de club wel willen promoveren.'

'Dar Felice Mazzu nu zou worden gehaald doet denken aan een ver verleden waarin Anderlecht probeerde sterker te worden door de concurrentie te verzwakken. Dat was bijvoorbeeld in de gouden periode van KV Mechelen zo, toen Aad de Mos naar Anderlecht ging.'

'Of Mazzu de ideale trainer is, moet worden afgewacht. Anderlecht is Union niet. De druk zal gigantisch zijn. En ook: past de voetbalfilosofie van Mazzu in het Lotto Park?'

Past de voetbalfilosofie van Mazzu in het Lotto Park? © Belga Image

Ook KRC Genk heeft de knoop doorgehakt en Wouter Vrancken aangesteld als nieuwe trainer.

Sys: 'Er zijn daar in korte tijd wel aan aantal stijlbreuken doorgevoerd. Eerst John van den Brom, dan Bernd Storck en nu Wouter Vrancken. Hij zal moeten bewijzen dat hij een stap hogerop kan zetten. Dat is, net zoals voor spelers, ook voor trainers vooraf moeilijk in te schatten. Toen Jacky Mathijssen destijds van Sporting Charleroi naar Club Brugge ging werd hij de kroonprins onder de Belgische trainers genoemd. En Mathijssen aanzag zijn verblijf bij Club als een overgangsperiode naar de Premier League.'

'Het is in ieder geval goed dat KRC Genk nu weer voor een Belgische trainer kiest. Net zoals Club Brugge nu met Carl Hoefkens eigen talent een kans geeft. En bij Union wordt Karel Geraerts genoemd. Beter dat dan een buitenlandse trainer die dan nog eens een heel gevolg met zich meebrengt. Zoals Antwerp dat nu kennelijk wil doen. Met Mark van Bommel en een compleet Nederlandse staf.'

Vrancken zal moeten bewijzen dat hij een stap hogerop kan zetten. © Belga Image

Thibaut Courtois werd na de finale van de Champions League met superlatieven overladen. Het was alsof alleen hij Real Madrid aan de beker hielp.Sys: 'De prestatie die hij leverde was bijna buitenaards. En als dat voor het oog van de hele wereld gebeurt, dan krijgt dat natuurlijk nog meer aandacht. Terwijl Courtois in het verleden uiteraard nog met geweldige saves uitpakte. Ik herinner me een interland in oktober 2012 in Servië, een kwalificatiewedstrijd voor het WK van 2014 in Brazilië. De Rode Duivels wonnen met 0-3, maar zonder Courtois had het na een halfuur 3-0 kunnen zijn. Zonder hem had België nooit dat WK gehaald.''Maar dit is natuurlijk nog van een andere orde. Je zag de intense ontlading bij Courtois, hij liep na afloop half wenend naar zijn familie. Maar nadien kwamen op de persconferentie plots toch een paar frustraties boven. In zulke momenten van grenzeloze euforie is dat wel vreemd.''Courtois had het over een gebrek aan respect, over een ranking die een Engels magazine in maart publiceerde en waarin hij niet opgenomen werd bij de tien beste doelmannen van het moment. Hij vroeg zich af of dit niet te maken had met zijn periode bij Chelsea. En hij haalde ook zijn eerste seizoen bij Real boven waarin er met hem werd gelachen. Dat moet nog altijd diep zitten. Maar nu is hij definitief onsterfelijk. De beste doelman uit de Belgische geschiedenis. Terwijl we zo'n rijke keeperstraditie hebben.'Intussen draait de trainerscarrousel verder. Vincent Kompany weg bij Anderlecht, Felice Mazzu wordt allicht zijn opvolger.Sys: 'Ik denk dat die scheiding de beste oplossing is voor Anderlecht en Kompany. Er waren al langer fricties en als Kompany voor de spiegel gaat staan, dan moet hij wel beseffen dat er in die drie jaar te weinig progressie is geboekt. En dat hij door zijn status eindeloos veel krediet heeft gekregen. Hij zal zichzelf als trainer moeten heruitvinden. Bij Burnley krijgt hij de kans om dat te doen, al zal de club wel willen promoveren.''Dar Felice Mazzu nu zou worden gehaald doet denken aan een ver verleden waarin Anderlecht probeerde sterker te worden door de concurrentie te verzwakken. Dat was bijvoorbeeld in de gouden periode van KV Mechelen zo, toen Aad de Mos naar Anderlecht ging.''Of Mazzu de ideale trainer is, moet worden afgewacht. Anderlecht is Union niet. De druk zal gigantisch zijn. En ook: past de voetbalfilosofie van Mazzu in het Lotto Park?'Ook KRC Genk heeft de knoop doorgehakt en Wouter Vrancken aangesteld als nieuwe trainer.Sys: 'Er zijn daar in korte tijd wel aan aantal stijlbreuken doorgevoerd. Eerst John van den Brom, dan Bernd Storck en nu Wouter Vrancken. Hij zal moeten bewijzen dat hij een stap hogerop kan zetten. Dat is, net zoals voor spelers, ook voor trainers vooraf moeilijk in te schatten. Toen Jacky Mathijssen destijds van Sporting Charleroi naar Club Brugge ging werd hij de kroonprins onder de Belgische trainers genoemd. En Mathijssen aanzag zijn verblijf bij Club als een overgangsperiode naar de Premier League.''Het is in ieder geval goed dat KRC Genk nu weer voor een Belgische trainer kiest. Net zoals Club Brugge nu met Carl Hoefkens eigen talent een kans geeft. En bij Union wordt Karel Geraerts genoemd. Beter dat dan een buitenlandse trainer die dan nog eens een heel gevolg met zich meebrengt. Zoals Antwerp dat nu kennelijk wil doen. Met Mark van Bommel en een compleet Nederlandse staf.'