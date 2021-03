PSG wist dit weekend niet te profiteren van het puntenverlies bij Lyon en Lille. Erger nog, de mannen van coach Pochettino verloren van Nantes en bij twee spelers werd tijdens de wedstrijd ingebroken.

Na de moeilijke kwalificatie tegen Barcelona in de Champions League was PSG opgelucht maar niet gerustgesteld. Dit weekend wou het graag een ander beeld laten zien én de achterstand inhalen op leider Lille. Een terugblik op een vreemde avond voor de Parijzenaren, zowel op als naast het veld.

Cadeaus van PSG

Nog altijd zonder Neymar, koos Pochettino ervoor om tegen Nantes spits Mauro Icardi aan de kant te laten en speelminuten te geven aan Julian Draxler die al het hele seizoen hoogtes met laagtes afwisselt. Voor de rest was er niet zo veel bijzonders te melden in de basisopstelling. Aan de kant van de tegenstander was het vooral met knikkende beentjes aankomen in Parijs, want Nantes won nog maar twee keer sinds november en zitten diep verwikkeld in de degradatiestrijd.

Na een slaapverwekkend begin van de wedstrijd zonder kansen maar vooral met veel middenveldspel, kan PSG de score enkele minuten voor de rust toch openen via Draxler op assist van Angel Di Maria. Zo kunnen Mbappé en co zonder kopzorgen de kleedkamer ingaan.

Maar net voor het uur mist de jonge Franse ster van PSG zijn pass compleet en bedient zo Kolo Muani die niet twijfelt en zowel Marquinhos als keeper Keylor Navas weet te passeren. Nantes komt terug in de wedstrijd en doet daar enkele minuten later nog een schepje bovenop: via Simon wordt het 1-2. Een koude douche voor PSG. Na de tweede tegentreffer lijken de Parijzenaren helemaal knock-out tegen het canvas te liggen. Het lukt Nantes uiteindelijk zelfs nog om de beslissende 1-3 binnen te duwen.

Inbraken bij Di Maria en Marquinhos

Is er misschien een andere verklaring, eentje buiten het veld, voor deze onverwachte nederlaag? Helaas wel, want de wedstrijd vond plaats op een ongelukkig moment. Technisch directeur Leonard, met de telefoon in de hand, haastte zich na rust immers naar Pochettino om die op de hoogte te brengen van de gebeurtenissen. Net na de 1-1 wordt Di Maria, die een goeie match speelde, gewisseld. Niets bijzonders op het eerste gezicht, maar zowel Pochettino als de Argentijnse speler verdwijnen in de kleedkamer.

Even later komt Pochettino terug tevoorschijn, maar van Di Maria is geen spoor meer te vinden. Na de wedstrijd komt het nieuws naar buiten dat er in het huis van de Argentijnse nummer 11 tijdens de wedstrijd werd ingebroken, terwijl zijn vrouw en kinderen aanwezig waren.

Na de wissel en het verdwijnen van de coach moeten de spelers van PSG wat ongerust zijn geworden, wat hun niveau van de tweede helft gedeeltelijk kan verklaren. 'We zijn ontgoocheld in de nederlaag, maar de spelers waren meer bezig met het nieuws dat jullie ongetwijfeld al weten', liet de coach achteraf weten.

En nog een beetje later kwam er nog meer slecht nieuws. Ook in het huis van de vader van kapitein Marquinhos zou ingebroken zijn. Maar de avonden van beide Parijzenaren was wel verschillend. Zo had de familie van Di Maria helemaal niet door dat de dieven met 500.000 euro aan juwelen aan de haal gingen, terwijl de vader van de Braziliaanse verdediger een wat dramatischere avond achter de rug had. Zo braken de dieven bij hem in via de tuin en werd de vader meerdere keren gemept en zelfs gegijzeld. Uiteindelijk verlieten de misdadigers het huis met 2.000 euro en juwelen.

Normaal gezien zou het kot in brand hebben gestaan bij een dergelijke nederlaag van PSG tegen Nantes. De supporters zouden antwoorden willen voor de zevende nederlaag van dit seizoen, maar door de onfortuinlijke omstandigheden is deze mislukking veel meer te rechtvaardigen. 'Er zijn zaken buiten het voetbal waar je ook rekening mee moet houden', besloot een ontgoochelde en trieste coach.

Door Mariano Spitzer

